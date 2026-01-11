U23 Việt Nam: Chiến thắng “ăn may” và nghệ thuật của HLV Kim Sang Sik

Dụng nhân như dụng mộc

“Thầy Kim dặn tôi không được phạm lỗi trước vòng cấm. Ông ấy biết tôi hay phạm lỗi nên dặn rất kỹ điều này”, đó là chia sẻ của cầu thủ Lê Văn Thuận, người hùng của U23 Việt Nam khi tỏa sáng với cú đánh đầu, đập chân Brauzman vào lưới ở phút 87, ấn định chiến thắng 2-1 cho “Rồng vàng”.

HLV Kim Sang Sik tiếp tục cho thấy tài dùng người tuyệt vời của mình (Ảnh: Mạnh Quân).

Chi tiết ấy nói lên thực tế rằng, trước khi Văn Thuận trở thành người hùng, đã xuất hiện nỗi sợ hãi cầu thủ này sẽ trở thành tội đồ. HLV Kim Sang Sik hiểu được nguy cơ ấy và chú ý tới từng vấn đề nhỏ nhất để phòng ngừa.

Đôi khi, trong men say chiến thắng, người ta sẽ dễ dàng quên đi một vài chi tiết nhỏ, để rồi yếu tố đó có thể “hại chết” chính mình trong tương lai. Nhưng trong lúc được dư luận tung hô nhất, HLV người Hàn Quốc vẫn giữ được sự tỉnh táo.

Không chỉ Văn Thuận, Lê Phát cũng hé lộ được HLV Kim Sang Sik dặn dò từng ly từng tí một trước khi ra sân. Cầu thủ sinh năm 2006 cho biết: “HLV Kim dặn tôi phải chạy nhiều, xử lý bóng nhanh và chơi tự tin”.

Lê Phát, cầu thủ được ví như “Mbappe Việt Nam”, là sự bất ngờ mà HLV Kim Sang Sik cất giữ cho giải châu Á. Ở SEA Games 33, cầu thủ trẻ tuổi này gần như “chìm nghỉm” trên đất Thái Lan. Thậm chí, ngay sát giờ chốt quân ở giải U23 châu Á, Lê Phát còn không có tên trong danh sách. Anh chỉ sống lại cơ hội góp mặt ở giải đấu cấp độ châu lục khi Vĩ Hào rút lui vào phút chót.

Trong bối cảnh “siêu dự bị” Thanh Nhàn cũng chưa ra sân vì chấn thương, Lê Phát bất ngờ được HLV Kim Sang Sik sử dụng đá chính trong cả hai trận đấu gặp U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan vừa qua. Có lẽ, chỉ có HLV người Hàn Quốc mới lý giải được việc cất trụ cột Đình Bắc trên băng ghế dự bị để tin dùng cầu thủ còn non kinh nghiệm là Lê Phát ở trận đấu với U23 Kyrgyzstan.

Nhưng kết quả ai cũng rõ. Lê Phát thỏa sức vẫy vùng và thành công chưa từng thấy. Đình Bắc cũng là nét chấm phá và tạo ra sự khác biệt sau khi vào sân ở hiệp 2 trước U23 Kyrgyzstan.

Giống như mọi thứ được lập trình từ trước. Bằng cách nào đó, U23 Việt Nam vẫn biết cách chiến thắng, bàn thắng vẫn từ các tình huống cố định. HLV Edmar Lacerda của U23 Kyrgyzstan phải thốt lên: “Chúng tôi biết trước U23 Việt Nam rất mạnh từ các tình huống cố định nhưng không thể ngăn được”.

Văn Thuận là người hùng của U23 Việt Nam sau khi được HLV Kim Sang Sik tung vào sân ở trận gặp U23 Kyrgyzstan (Ảnh: AFC).

Tờ Superball (Indonesia) đã gọi đây là chiến thắng may mắn của HLV Kim Sang Sik. Quả thực, trên hành trình dài đã qua cùng U23 Việt Nam, HLV người Hàn Quốc không ít lần “son” như vậy. Thế nhưng, ai cũng hiểu rằng, may mắn không phải ngẫu nhiên sinh ra. Nó là kết quả của chuỗi tính toán đầy phức tạp của HLV sinh năm 1976.

Nó giống như cách ông chú ý tới từng chi tiết, phòng ngừa rủi ro và cuối cùng gặt hái được thành quả. Nói vậy để thấy, chỉ có kẻ mạnh, biết tính toán mới có thể “gieo” được may mắn cho riêng mình. Không phải ngẫu nhiên, Liên đoàn bóng châu Á (AFC) đã lên tiếng khen ngợi tài xoay chuyển thế trận của HLV Kim Sang Sik.

Chông gai thử thách anh tài

U23 Việt Nam đã ở rất gần cánh cửa đi tiếp ở giải U23 châu Á. Nếu như tỷ số trận đấu giữa U23 Jordan và U23 Saudi Arabia được giữ nguyên 2-2, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã trở thành đội bóng đầu tiên góp mặt ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam vẫn có cơ hội lớn giành vé vào tứ kết (Ảnh: VFF).

Thế nhưng, cú dứt điểm như búa bổ của Mahmoud Deeb, ấn định chiến thắng 3-2 cho U23 Jordan, đã kéo U23 Việt Nam trở lại. Dù vẫn sáng cửa đi tiếp và thậm chí là đứng đầu bảng nhưng đoàn quân HLV Kim Sang Sik vẫn có nguy cơ bị loại.

Theo đó, U23 Việt Nam sẽ phải dừng bước nếu như đồng thời hai kịch bản xảy ra. Đó là chúng ta thua với cách biệt từ 4 bàn trở lên trước U23 Saudi Arabia (hoặc với tỷ số 0-3) và U23 Jordan thắng U23 Kyrgyzstan ở trận đấu cùng giờ.

Ký ức đau đớn về cú ngã của U20 Việt Nam bị loại khỏi giải U20 châu Á 2023 bỗng dưng quay trở lại. Ở giải đấu năm đó, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn cũng giành chiến thắng trong hai trận đấu đầu tiên gặp U20 Australia (1-0) và U20 Qatar (2-1) nhưng vẫn bị loại sau thất bại 1-3 trước U20 Iran. Khi ấy, U20 Việt Nam có cùng 6 điểm như U20 Iran và U20 Australia nhưng kém hiệu số đối đầu.

Câu chuyện đầy nghiệt ngã này được nhắc lại không phải để “dọa dẫm” U23 Việt Nam, mà muốn nhắc nhở họ cần phải đặc biệt cẩn trọng. Đội chủ nhà U23 Saudi Arabia bị đẩy vào thế đường cùng (buộc phải thắng nếu không muốn bị loại) chắc chắn sẽ thể hiện sức phản kháng vô cùng mạnh mẽ.

Nhưng tình thế hiện tại chính là sự thử thách vô cùng thú vị với các cầu thủ trẻ Việt Nam. Trước mắt U23 Việt Nam chính là đối thủ lớn nhất từ trước tới nay dưới thời HLV Kim Sang Sik. Chúng ta từng có nhiều lần vượt khó khi thắng chủ nhà U23 Indonesia trong trận chung kết giải U23 Đông Nam Á, ngược dòng khó tin trước chủ nhà U23 Thái Lan ở SEA Games 33. Giờ đây, thử thách được nâng tầm khi đội bóng phải đối diện với đội chủ nhà với trình độ châu Á.

Dù U23 Việt Nam chưa phải là tập thể hoàn hảo nhưng điều đáng tự hào rằng đội bóng chưa bao giờ run rẩy trước các thử thách. Việc HLV Kim Sang Sik chú ý tới từng chi tiết, cộng thêm việc thể lực của các cầu thủ U23 Việt Nam khá dồi dào, chính là yếu tố quan trọng tạo nên sự vững vàng ấy.

Dưới triều đại của mình, HLV Kim Sang Sik không ít lần chịu sự chỉ trích vì lối chơi nhưng chưa ai nghi ngờ tính hiệu quả. Chuyên gia Richard Harcus từng chia sẻ với Dân trí: “Dưới thời HLV Kim, tôi thấy U23 Việt Nam vận hành kỷ luật và chặt chẽ hơn, đôi lúc kiên nhẫn hơn trong quá trình triển khai bóng”.

U23 Saudi Arabia là thử thách lớn với U23 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Chứng kiến hai trận đấu của U23 Saudi Arabia gặp U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan, có thể thấy đội chủ nhà tấn công khá mạnh mẽ, với tốc độ cao nhưng điểm yếu chí mạng của họ vẫn là khả năng đánh chặn các pha phản công, với hàng thủ tổ chức không tốt. U23 Jordan từng bế tắc cùng cực trước U23 Việt Nam nhưng vẫn có thể tận dụng tốt sơ hở của U23 Saudi Arabia để tung ra những cú đấm chí mạng.

Do đó, chỉ cần chiến thuật tốt, tâm lý vững vàng, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể giành kết quả có lợi trước đội chủ nhà Saudi Arabia. HLV Kim Sang Sik đang từng bước đi trên con đường của người tiền nhiệm Park Hang Seo.