Siêu máy tính đoán kết quả trận đấu U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc

U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại ở trận bán kết và giờ đây “Rồng vàng” đang dồn toàn lực cho trận đấu cuối cùng tại vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026. Trước đối thủ là U23 Hàn Quốc, người hâm mộ Việt Nam đang chờ đón cuộc đối đầu đầy cảm xúc giữa HLV Kim Sang Sik và đội bóng quê hương.

U23 Việt Nam được dự đoán gặp nhiều khó khăn ở trận tranh hạng ba với Hàn Quốc (Ảnh: AFC).

Theo dữ liệu dự đoán của Chat GPT, U23 Hàn Quốc vẫn được đánh giá là đội "cửa trên" với tỷ lệ giành chiến thắng trong 90 phút vào khoảng 58%. Trong khi đó, cơ hội tạo nên bất ngờ của U23 Việt Nam chỉ ở mức 22%, và tỷ lệ trận đấu phải kéo dài vào hiệp phụ (hòa trong 90 phút) là 20%.

Tuy nhiên, giới chuyên môn chỉ ra rằng, các thuật toán thường dựa trên giá trị đội hình và lịch sử đối đầu truyền thống. Siêu máy tính chưa thể đong đếm được "chỉ số tinh thần", thứ vũ khí giúp U23 Việt Nam luôn chơi thăng hoa khi bị dồn vào thế khó.

Thực tế cho thấy, trong các giải đấu chính thức, U23 Việt Nam vẫn đang đi tìm chiến thắng đầu tay trước đội bóng xứ kim chi. Hầu hết các cuộc chạm trán trước đây đều kết thúc với phần thắng nghiêng về đại diện Đông Á.

Sự vượt trội về thể hình, kỹ thuật và tư duy chơi bóng hiện đại từng giúp Hàn Quốc duy trì lối chơi mạnh mẽ trước các cấp độ đội tuyển của Việt Nam trong một thời gian dài. Chính chuỗi thành tích áp đảo này là lý do khiến siêu máy tính thường nghiêng tỷ lệ thắng về phía Hàn Quốc mỗi khi hai đội tái đấu.

Xét tổng thể, siêu máy tính nghiêng về một chiến thắng cho U23 Hàn Quốc, nhưng không loại trừ khả năng U23 Việt Nam tạo ra bất ngờ nếu duy trì được sự tập trung và tinh thần không bỏ cuộc.

Theo dữ liệu của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cho thấy, 61% cổ động viên (CĐV) châu Á tin vào một chiến thắng cho U23 Việt Nam. Trong khi đó chỉ có 39% tin vào một kết quả thuận lợi dành cho U23 Hàn Quốc.

U23 Hàn Quốc có lợi thế trước U23 Việt Nam về thành tích đối đầu (Ảnh: AFC).

Dù thiếu vắng một vài trụ cột do chấn thương và thẻ phạt, nhưng với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả cùng chiến thuật hợp lý của HLV Kim Sang Sik, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể lật ngược mọi dự đoán của máy móc để mang về tấm huy chương Đồng quý giá.

Đặc biệt, sau trận thua tại bán kết, khát khao giành tấm huy chương đồng để tri ân người hâm mộ đang trở thành động lực cực lớn cho "Những chiến binh sao vàng".

Giới chuyên môn nhận định, sự am hiểu của HLV Kim Sang Sik đối với bóng đá Hàn Quốc sẽ giúp ông có những điều chỉnh chiến thuật mang tính "sát sườn" hơn, qua đó giúp U23 Việt Nam giành lợi thế nhất định trước và trong trận đấu.

Cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc sẽ diễn ra vào lúc 22h ngày 23/1 trên sân King Abdullah Sport City (Saudi Arabia). Với “Rồng vàng”, mục tiêu lớn nhất ở trận đấu này có lẽ không chỉ là tấm huy chương đồng, mà còn là một màn trình diễn tích cực để khép lại giải đấu trong sự ghi nhận của người hâm mộ và giới chuyên môn.