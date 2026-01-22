Trọng tài Tây Á điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc

Theo đó, trọng tài bắt chính ở trận đấu này là ông Abdullah Al Jamali (người Kuwait). Các trợ lý của ông Al Jamali là các ông Ali Jraq (người Kuwait) và ông Nasser Salim Abdullah Ambusaidi (người Oman).

Trọng tài Abdullah Al Jamali (Kuwait) sẽ điều khiển trận U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc ngày 23/1 (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, trọng tài thứ 4 ở trận U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc là ông Alexander George King (người Australia). Đây là nhân vật vừa bắt chính trong trận U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc ở bán kết giải năm nay.

Còn người điều hành phòng VAR là ông Obaid Khadim Mohammed (UAE). Trợ lý trọng tài VAR là ông Sivakorn Pu-Udom (Thái Lan).

Với trọng tài Abdullah Al Jamali, ông năm nay 34 tuổi, được phong cấp FIFA từ năm 2019, khi mới 28 tuổi. Trọng tài Abdullah Al Jamali từng có kinh nghiệm làm việc ở các giải bóng đá lớn của châu Á như vòng loại World Cup khu vực châu Á, Asian Cup, AFC Champions League…

Ông Abdullah Al Jamali được đánh giá là một trong những trọng tài bóng đá hàng đầu Kuwait, đồng thời là một trong những trọng tài hàng đầu châu Á hiện nay.

Trận tranh hạng ba giải U23 châu Á 2026, giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc sẽ diễn ra lúc 22h ngày 23/1, trên sân King Abdullah, tại Jeddah (Saudi Arabia).