Chuyên gia: "Bóng đá Malaysia đối diện trừng phạt mới từ FIFA"

Ngày 26/2, theo giờ địa phương (rạng sáng 27/2, theo giờ Việt Nam), CAS kết thúc phiên điều trần với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị nghi sử dụng hồ sơ giả, gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel. Tuy nhiên, sau phiên điều trần, CAS hoãn đưa ra phán quyết.

Đội tuyển Malaysia (áo vàng) có thể đối diện với kịch bản xấu, bị xử thua đội tuyển Việt Nam, bị loại khỏi Asian Cup 2027 (Ảnh: AFP).

Về lý thuyết, một khi CAS chưa có phán quyết cuối cùng, bóng đá Malaysia chưa hề hấn gì. Tuy nhiên, theo nhận định của truyền thông trong khu vực, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ có liên quan khó thoát án phạt.

Thậm chí, theo giới truyền thông và giới chuyên gia bóng đá ở Đông Nam Á, việc CAS tạm hoãn ra phán quyết càng khiến bóng đá Malaysia đau khổ hơn, vì phải tiếp tục chờ đợi.

Tờ Bola Sport của Indonesia bình luận: “CAS tạm hoãn đưa ra phán quyết, dự kiến phán quyết sẽ có trong tuần sau, nhưng chưa có ngày cụ thể. Dư luận ở Malaysia vẫn đang hoang mang”.

“Án phạt từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vẫn đang chờ FAM. Bóng đá Malaysia được kêu gọi hãy quên Asian Cup 2027 đi”, Bola Sport viết thêm.

Giới bóng đá Malaysia cho rằng, càng chờ đợi lâu, dư luận trong nước của họ càng hoang mang (Ảnh: NST).

Trong khi đó, chuyên gia bóng đá Malaysia Zakaria Rahim nhận định: “AFC có thể đã có quyết định kỷ luật trong đầu, họ chỉ đang chờ CAS đưa ra phán quyết cuối cùng. Ngay cả khi CAS giảm nhẹ hình phạt so với quyết định của FIFA trước đó, bóng đá Malaysia vẫn sẽ bị ảnh hưởng”.

“Các biện pháp trừng phạt của AFC cũng sẽ áp dụng đối với nhóm 7 cầu thủ nhập tịch có liên quan, xung quanh vụ việc đáng xấu hổ này”, chuyên gia bóng đá Zakaria Rahim nói thêm.

Cũng theo ông Zakaria Rahim, chuyện bóng đá Malaysia tham dự Asian Cup 2027 là chuyện hầu như không còn khả năng xảy ra. Thậm chí, FAM và đội tuyển Malaysia còn đang đối diện với những lệnh trừng phạt mới từ FIFA và AFC.

Đội tuyển Malaysia sẽ bị loại khỏi Asian Cup 2027, trong trường hợp họ bị xử thua đội tuyển Việt Nam ở trận đấu ngày 10/6/2025 (Malaysia từng thắng 4-0) và Nepal ở trận đấu ngày 25/3/2025 (Malaysia từng thắng 2-0). Đấy là những trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Malaysia có sử dụng các cầu thủ nhập tịch có liên quan.

Trước khi có phiên điều trần ở CAS vào ngày 26/2, nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị nghi sử dụng hồ sơ giả, từng có một phiên điều trần khác ở FIFA hồi tháng 11/2025. Khi đó, có cầu thủ nhập tịch đã buộc miệng nói rằng ông và bà của anh ấy sinh ra tại Argentina, chứ không phải sinh ở Malaysia, như trong hồ sơ.