Sếp bóng đá Malaysia hé lộ về khả năng thắng kiện ở vụ nhập tịch gian lận

Trái với kỳ vọng, CAS vẫn trì hoãn việc đưa ra phán quyết cuối cùng với bóng đá Malaysia vì cần thêm thời gian để xem xét kỹ lưỡng đơn kháng cáo của 7 cầu thủ nhập tịch. Người phát ngôn của CAS xác nhận một phán quyết ngắn gọn dự kiến được đưa ra vào tuần tới, trong khi bản án đầy đủ bằng văn bản sẽ được công bố sau đó.

Ông Rob Friend lạc quan vào khả năng thắng kiện của Malaysia (Ảnh: NST).

Ở thời điểm hiện tại, ban lãnh đạo đội tuyển Malaysia vẫn tỏ ra tự tin rằng họ đã trình bày đầy đủ và thuyết phục quan điểm của mình trước cơ quan tài phán thể thao hàng đầu thế giới.

Chia sẻ trước báo giới, Giám đốc điều hành Harimau Malaya (biệt danh của đội tuyển Malaysia), Rob Friend, mô tả phiên điều trần hôm 26/2 diễn ra “căng thẳng nhưng tích cực”, sau nhiều tháng chuẩn bị hồ sơ pháp lý kỹ lưỡng.

Ông cho biết: “Chúng tôi đã có một tuần làm việc hiệu quả. Về cập nhật, trong phạm vi có thể chia sẻ, phiên điều trần kéo dài 12 tiếng. Phía FIFA có đội ngũ luật sư của họ, còn chúng tôi có luật sư đại diện cùng với FIFPRO và các cầu thủ. Xét về lập trường cuối cùng mà chúng tôi đạt được, chúng tôi cảm thấy lạc quan”.

Ông Friend nói thêm rằng phán quyết sẽ không được đưa ra ngay lập tức. Theo thông tin từ CAS, khung thời gian công bố có thể dao động từ vài ngày đến vài tuần. Vị giám đốc của đội tuyển Malaysia nói thêm: “Có thể là vài ngày, một tuần, thậm chí tối đa ba tuần. Họ không đưa ra mốc thời gian cụ thể, nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện ra quyết định chỉ sau một đêm. Lúc này, chúng tôi chỉ còn biết chờ đợi”.

Tuyển Malaysia chờ đợi phán quyết của CAS và AFC trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Getty).

Tờ Astro Arena khẳng định: “Nếu phán quyết nghiêng về phía FAM, cả 7 cầu thủ sẽ được phép trở lại thi đấu và tăng cường sức mạnh cho đội tuyển Malaysia mà không phải chịu bất kỳ hạn chế nào. Điều đó sẽ mang lại sự giải tỏa lớn cho ban huấn luyện trong quá trình xây dựng kế hoạch cho các chiến dịch thi đấu quốc tế sắp tới.

Nếu CAS bác đơn kháng cáo, án treo giò ban đầu của 7 cầu thủ nhập tịch sẽ tiếp tục có hiệu lực. Kịch bản này không chỉ ảnh hưởng đến chiều sâu đội hình mà còn có thể tác động tiêu cực đến hình ảnh và uy tín của công tác quản lý bóng đá Malaysia trên trường quốc tế.

Vấn đề đặt ra không chỉ xoay quanh 7 cá nhân mà còn làm dấy lên cuộc tranh luận rộng hơn về tính liêm chính của hồ sơ, sự minh bạch trong quản trị và quy trình xác nhận tư cách thi đấu đối với các cầu thủ gốc gác. Trong bối cảnh bóng đá hiện đại ngày càng cạnh tranh khốc liệt, việc tuân thủ các quy định quốc tế là yếu tố không thể xem nhẹ”.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ căn cứ vào phán quyết của CAS trước khi công bố về số phận của đội tuyển Malaysia.