CAS hoãn ra phán quyết với bóng đá Malaysia, luật sư thể thao lên tiếng

Phát biểu trên truyền thông Malaysia, sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) tuyên bố tạm hoãn ra phán quyết với Liên đoàn Bóng đá Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch có liên quan, luật sư thể thao Richard Wee nói: “CAS có thể giữ nguyên quyết định ban đầu, bác bỏ hoàn toàn hoặc đưa ra phán quyết có tính giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của hình phạt”.

“Có thể FAM sẽ không được trắng án, nhưng các cầu thủ có khả năng nhận được mức án nhẹ hơn so với lệnh đình chỉ thi đấu một năm mà FIFA công bố trước đó”, luật sư Richard Wee nói thêm.

Theo nhận định của luật sư Richard Wee, đội tuyển Malaysia khó "trắng án" (Ảnh: NST).

Vị luật sư thể thao này cũng viện dẫn trường hợp của tay vợt tennis nổi tiếng Maria Sharapova (người Nga) trước đây. Nữ vận động viên (VĐV) nổi tiếng của làng banh nỉ từng bị các tổ chức quần vợt quốc tế cấm thi đấu dài hạn vì "dính" doping. Sau đó, Maria Sharapova kháng cáo lên CAS để xin giảm nhẹ lệnh cấm.

Ông Richard Wee chia sẻ: “Trong trường hợp từng xảy ra với Sharapova, cô ấy không phản đối phán quyết có tội, cô ấy chỉ phản đối thời hạn bị cấm thi đấu. Án phạt dành cho Sharapova nhờ đó mà được giảm nhẹ”.

“Việc CAS hoãn công bố phán quyết không phải là điều bất thường, thậm chí ngay cả với việc hoãn công bố lại hàng tuần cũng bình thường.

Hội đồng trọng tài của CAS phải xem xét tất cả các tài liệu, lập luận và nguyên tắc pháp lý trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Trong quy tắc trọng tài của CAS, việc thảo luận là rất quan trọng”, vẫn là lời vị luật sư thể thao người Malaysia.

Nhóm 7 cầu thủ nhập tịch có liên quan của Malaysia chỉ có khả năng được giảm nhẹ lệnh cấm thi đấu một năm (Ảnh: NST).

Dựa trên những bình luận của ông Richard Wee, có thể thấy bóng đá Malaysia, FAM và đội tuyển Malaysia khó tránh việc bị FIFA và AFC trừng phạt. Họ khó thắng kiện tại CAS.

Tín hiệu khả quan nhất đối với bóng đá Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel chỉ là được giảm án.

Về phía CAS, cán bộ truyền thông của Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế Vanessa Tracey hé lộ: “Sau phiên điều trần ngày 26/2 (theo giờ địa phương, rạng sáng ngày 27/2 theo giờ Việt Nam), hội đồng cần thời gian để thảo luận”.

“Tôi chưa rõ khung thời gian chính xác hội đồng sẽ công bố phán quyết cuối cùng, nhưng dự kiến phán quyết này sẽ có trong tuần tới”, cán bộ truyền thông CAS Vanessa Tracey nói thêm.

Về diễn biến của vụ việc, hồi tháng 9/2025, FIFA lần đầu tuyên bố FAM dùng hồ sơ giả để nhập tịch cho nhóm 7 cầu thủ Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel. FAM bị phạt, còn mỗi cầu thủ có liên quan bị FIFA “treo giò” một năm.

Tháng 11/2025, FAM kháng cáo ở FIFA nhưng bất thành. Sau đó, FAM kiện FIFA lên CAS. Đến ngày 28/1, CAS ra lệnh tạm hoãn thi hành án với các cầu thủ có liên quan, cho đến khi có phán quyết cuối cùng. Ngày 26/2, CAS tiến hành phiên điều trần với 7 cầu thủ nói trên, nhưng chưa công bố phán quyết.