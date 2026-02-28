Tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng thế nào nếu Malaysia lật kèo ở CAS?

Trái với kỳ vọng, CAS đã trì hoãn đưa ra phán quyết cuối cùng với Malaysia trong vụ làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch. Theo báo giới Malaysia, CAS sẽ thông báo quyết định vào tuần tới. Điều đó khiến cho số phận của bóng đá Malaysia vẫn “treo lơ lửng” nhưng nó cũng tạo ra những hạt giống niềm tin về khả năng kháng cáo thành công của họ.

Số phận của đội tuyển Malaysia vẫn "treo lơ lửng" (Ảnh: VFF).

Trước đó, FIFA đã treo giò 7 cầu thủ Jon Irazabal, Joao Figueiredo, Hector Hevel, Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca và Gabriel Palmero trong thời hạn 1 năm. Tuy nhiên, CAS và FIFA đã tạm thời gỡ bỏ lệnh cấm này cho tới khi có phán quyết cuối cùng.

Không loại trừ bất kỳ khả năng nào khi mới đây, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Datuk Seri Windsor Paul John, cho rằng Malaysia vẫn có thể thắng kiện ở CAS.

Ông Windsor nhấn mạnh: “Họ đã nộp đơn xin lệnh tạm hoãn và CAS đã phê chuẩn. Điều đó cho thấy Malaysia vẫn còn hy vọng. Trong suốt thời gian tôi làm việc tại AFC, đây là lần đầu tiên một vụ việc nhận được quyết định hoãn thi hành án như vậy. Trước đây chưa từng có tiền lệ.

Trong lịch sử các vụ việc của AFC, mọi đơn xin hoãn đều bị bác bỏ. Chưa có tiền lệ được chấp thuận. Từ kinh nghiệm của chúng tôi tại AFC, cơ hội lúc này có thể được xem là 50-50”.

Câu hỏi đặt ra, nếu như Liên đoàn bóng đá Malaysia đảo ngược tình thế trong vụ kháng cáo ở CAS, đội tuyển Việt Nam có bị ảnh hưởng nhiều không?

Nhà báo Zulhelmi Zainal Azam của tờ Astro Arena nhận định: “Nếu phán quyết nghiêng về phía FAM, cả 7 cầu thủ sẽ được phép trở lại thi đấu và tăng cường sức mạnh cho đội tuyển Malaysia mà không phải chịu bất kỳ hạn chế nào. Điều đó sẽ mang lại sự giải tỏa lớn cho ban huấn luyện trong quá trình xây dựng kế hoạch cho các chiến dịch thi đấu quốc tế sắp tới”.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ căn cứ vào phán quyết của CAS trước khi công bố về số phận của đội tuyển Malaysia. Nếu phán quyết của CAS có lợi cho Malaysia, AFC có thể không xử thua đội tuyển quốc gia nước này trong hai trận đấu “được xem là vi phạm” trước đội tuyển Việt Nam và Nepal ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027.

Nếu FAM kháng cáo thành công ở CAS, 7 cầu thủ nhập tịch sẽ trở lại thi đấu (Ảnh: FAM).

Khi ấy, Malaysia có thể tung ra 7 cầu thủ nhập tịch ra sân và có lợi thế thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam trong trận lượt đi. Cơ hội ngược dòng của “Những chiến binh sao vàng” gần như không có.

Nhưng đó là viễn cảnh “đẹp nhất có thể” với bóng đá Malaysia. Việc lật ngược được bằng chứng của FIFA (liên quan tới gốc gác ông bà của 7 cầu thủ nhập tịch) là điều không hề dễ dàng.

Chính vì vậy, tờ Astro Arena nêu ra kịch bản “đau đớn” hơn với Malaysia: “Nếu CAS bác đơn kháng cáo, án treo giò ban đầu của 7 cầu thủ nhập tịch sẽ tiếp tục có hiệu lực. Kịch bản này không chỉ ảnh hưởng đến chiều sâu đội hình mà còn có thể tác động tiêu cực đến hình ảnh và uy tín của công tác quản lý bóng đá Malaysia trên trường quốc tế.

Vấn đề đặt ra không chỉ xoay quanh 7 cá nhân mà còn làm dấy lên cuộc tranh luận rộng hơn về tính liêm chính của hồ sơ, sự minh bạch trong quản trị và quy trình xác nhận tư cách thi đấu đối với các cầu thủ gốc gác. Trong bối cảnh bóng đá hiện đại ngày càng cạnh tranh khốc liệt, việc tuân thủ các quy định quốc tế là yếu tố không thể xem nhẹ”.

Trong trường hợp này, Malaysia có nguy cơ sụp đổ cả nền bóng đá khi đối diện với những đòn trừng phạt tiếp theo từ FIFA và AFC. Họ sẽ phải chấp nhận xây dựng lại nền bóng đá từ con số 0 khi toàn bộ lãnh đạo của FAM đã từ chức.

Nếu bị AFC xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam và Nepal, đội tuyển Malaysia cũng chính thức dừng bước ở vòng loại Asian Cup 2027 mà không cần bước vào lượt trận cuối cùng gặp thầy trò HLV Kim Sang Sik trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) vào ngày 31/3.