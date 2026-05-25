Tây Ban Nha không sử dụng cầu thủ Real Madrid tại World Cup 2026

Lý do HLV De la Fuente có quyết định này là bởi trong tay ông đang có nhiều gương mặt mới và những sự trở lại quan trọng. Hàng thủ được củng cố với thủ môn Joan Garcia và hậu vệ Eric Garcia của Barcelona. Trên hàng công, tiền đạo cánh 22 tuổi Victor Munoz đang khoác áo CLB Osasuna cũng có lần đầu góp mặt.

Đội hình Tây Ban Nha không thay đổi nhiều so với Euro 2024 (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, danh sách này đón chào sự trở lại của Nico Williams và Yeremi Pino, bất chấp những lo ngại về tình trạng thể lực. Cùng với đó, tài năng trẻ Lamine Yamal vẫn là hạt nhân trong lối chơi của nhà đương kim vô địch Euro 2024. Chiều ngược lại, những cái tên như Le Normand (Atletico) hay Dean Huijsen (Real Madrid) đã không được điền tên trong lần triệu tập này.

Dù bộ khung đã được định hình sau nhiều tháng ổn định, nhưng vẫn còn đó những hoài nghi. Vị trí thủ môn đang trở thành đề tài bàn tán khi Joan Garcia sẽ phải cạnh tranh gay gắt với Unai Simon và David Raya, người vừa trải qua mùa giải xuất sắc cùng Arsenal.

Tại tuyến giữa, sự trở lại của Gavi là tin vui đối với HLV De la Fuente, trong khi hàng công vẫn chờ đợi Nico Williams và Lamine Yamal bình phục chấn thương.

Theo kế hoạch, ngoại trừ các cầu thủ đang dự chung kết Champions League, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ hội quân vào ngày 30/5 tại Las Rozas. Ngoài 26 cái tên chính thức, HLV De la Fuente còn triệu tập thêm 9 cầu thủ hỗ trợ tập luyện.

Trước khi chính thức vào giải, họ sẽ có hai bài kiểm tra cuối cùng bằng các trận giao hữu với Iraq (4/6) và Peru (9/6) tại Mexico.

HLV De la Fuente đặt tham vọng cùng Tây ban Nha vô địch World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Phát biểu trước truyền thông, HLV De la Fuente chứng tỏ tham vọng nâng cao chiếc cúp vô địch tại Bắc Mỹ. Ông chia sẻ: "Chúng tôi cảm thấy mình đủ khả năng và tràn đầy khát khao để chiến đấu đến cùng. Chúng tôi hiểu rằng phải làm mọi thứ thật tốt, không được mắc sai lầm nào. Tây Ban Nha hãy tin rằng chúng tôi sẽ chiến đấu vì mọi mục tiêu".

Với sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm, người hâm mộ xứ sở bò tót đang kỳ vọng La Roja sẽ tạo nên một hành trình lịch sử tại kỳ World Cup tới đây.