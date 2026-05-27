Hàng loạt sân pickleball xuất hiện ở Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình

Với diện tích hơn 170 ha, Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội) được biết đến là "trái tim" của thể thao Việt Nam với các công trình trọng điểm như sân vận động trung tâm, cung thể thao dưới nước, nhà thi đấu trong nhà cùng hệ thống hạ tầng phục vụ các giải đấu chuyên nghiệp quốc tế.

Thời gian gần đây, nhiều ý kiến dư luận đặt nghi vấn về giấy phép hoạt động của hàng chục sân pickleball tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Trả lời vấn đề này, đại diện lãnh đạo đơn vị này cho biết: Các sân pickleball ở Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình là chuyển đổi mục đích sử dụng thông qua đề án cải tạo lại các sân quần vợt cũ đã được Bộ Văn hoá, Thể thao, Du lịch và Cục Thể dục Thể thao Việt Nam thông qua. Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình vận hành theo cơ chế tự chủ tài chính, nên các sân pickleball nằm trong số các hạng mục để tăng thêm nguồn thu.

"Không chỉ có pickleball mà chúng tôi còn cho thuê sân bãi, tổ chức sự kiện thể thao, hòa nhạc và khai thác mặt bằng để tăng nguồn thu, giảm thiểu tình trạng xuống cấp để có thể tự chủ tài chính, vận hành hoạt động của Khu liên hợp", đại diện lãnh đạo Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình nói.

Theo ghi nhận thực tế, các sân pickleball được bố trí linh hoạt tại nhiều vị trí khác nhau. Tại khu vực khán đài A và B, tận dụng không gian tại tầng 5 của cả hai khán đài, hiện có tổng cộng 17 sân (9 sân tại khán đài B và 8 sân tại khán đài A) đang hoạt động.

Khu vực nhà điều hành xuất hiện cụm 4 sân pickleball đang được sửa chữa và nâng cấp, dự tính sẽ được đưa vào phục vụ người chơi trong tuần tới.

Tại cung thể thao dưới nước có cụm 8 sân được lợp mái che cách nhiệt màu đen. Đây được đánh giá là cụm sân đẹp và rộng rãi nhất tại Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình.

Các sân pickleball tận dụng các khoảng không gian tại khu vực khán đài, khu điều hành hay xung quanh cung thể thao dưới nước.

Trong bối cảnh Khu liên hợp đang trong quá trình chuẩn bị lập đề án bàn giao cho Bộ Quốc phòng quản lý, việc duy trì các hoạt động thể thao cộng đồng song hành với chức năng phục vụ các giải đấu chuyên nghiệp được cho là yếu tố quan trọng để đảm bảo sức sống cho hạ tầng thể thao quốc gia.

Hệ thống sân pickleball với quy mô lớn đang hoạt động đều đặn tại Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình.