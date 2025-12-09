SEA Games 33 “cháy” từ giây đầu trong đêm hội Bangkok

Diễn biến chính lễ khai mạc SEA Games 33 tại Thái Lan

Phóng viên Dân trí tại sân Rajamangala, trước giờ khai mạc SEA Games 33

Hôm nay khai mạc SEA Games 33: Thể thao Việt Nam đặt trọng tâm môn Olympic

Lễ khai mạc SEA Games 33 diễn ra vào 19h hôm nay (9/12) trên sân Rajamangala tại Bangkok (Thái Lan) hứa hẹn sẽ mang lại một bữa tiệc âm thanh, ánh sáng hoàng tráng, theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trong buổi họp báo giới thiệu về lễ khai mạc, diễn ra ngày 7/12 tại Bangkok, những nhà tổ chức SEA Games 33 cho biết buổi lễ này sẽ gồm 5 tiết mục chính, mỗi tiết mục đều mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ cho người xem.

Sân Rajamangala tại Bangkok là nơi diễn ra lễ khai mạc tối 9/12 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

5 tiết mục nói trên gồm hành trình tìm về cội nguồn SEA Games, khơi dậy niềm đam mê thi đấu, thể hiện sự đoàn kết văn hóa, thể hiện tinh thần thể thao và cuối cùng là tôn vinh tình hữu nghị khu vực, mang theo khẩu hiệu chung của Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm nay: “Chúng ta là một” (“We are one”).

Sau phần lễ sẽ là phần hội. Phần hội của lễ khai mạc SEA Games năm nay sẽ là màn trình diễn của các nghệ sĩ hàng đầu Thái Lan.

Điểm nhấn trong phần hội, mà quốc gia chủ nhà nhắc đến là sự xuất hiện của ca sĩ K-Pop rất nổi tiếng gốc Thái Lan “Bam Bam”. Cũng trong phần ca nhạc, các rapper F.Hero - Tong Twopee và ca sĩ người Bỉ gốc Thái Violette Wautier sẽ xuất hiện trên sân khấu của sân vận động khổng lồ Rajamangala.

Lễ khai mạc SEA Games 33: Hoành tráng, rực rỡ theo chuẩn quốc tế?

Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan Atthakorn Sirilathayakorn tiết lộ rằng, lễ khai mạc SEA Games 33 được thiết kế để trở thành một sân khấu thể hiện tiềm năng của người dân xứ sở chùa vàng.

Lễ khai mạc hứa hẹn sẽ là sự kết hợp giữa nghệ thuật, âm nhạc, công nghệ, cùng những nét văn hóa dân gian, được thực hiện bởi các nghệ sĩ Thái Lan mang đẳng cấp quốc tế.

SEA Games 33 chính thức khai mạc ngày 9/12, với 50 môn và 574 nội dung thi đấu được tổ chức (Ảnh: Khoa Nguyễn).

