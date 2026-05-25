HLV Park Hang Seo giải thích lý do dẫn dắt CLB Thái Lan

Chiều 25/5, CLB Kanchanaburi đã thông báo bổ nhiệm HLV Park Hang Seo theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, với mức lương không tiết lộ. CLB này vừa xuống hạng ở giải vô địch quốc gia Thái Lan và sẽ thi đấu ở giải hạng 2 ở mùa giải tới.

Trước mắt, HLV Park Hang Seo sẽ tham dự World Cup 2026 cùng đội tuyển Hàn Quốc trong vai trò Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá. Ông sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ huấn luyện kể từ tháng 7. Trước mắt, trợ lý Lee Jung Soo sẽ tạm thời nắm đội.

Công ty đại diện của HLV Park Hang Seo, DJ Management đã xác nhận thông tin này. Họ bình luận: “Thay vì lựa chọn con đường quen thuộc, HLV Park Hang Seo đã chinh phục vùng đất mới (Thái Lan). Đây là con đường mà ít HLV Hàn Quốc thành công trong quá khứ. Trong số nhiều lựa chọn của HLV Park Hang Seo, Thái Lan thực sự là điểm đến khó khăn”.

HLV Park Hang Seo cũng lý giải vì sao ông quyết định lựa chọn CLB Kanchanaburi làm điểm dừng chân tiếp theo trong sự nghiệp. Ông thầy người Hàn Quốc nói: “Tôi chọn Thái Lan vì đây vẫn là một thử thách còn dang dở.

Tầm nhìn dài hạn và sự chân thành của CLB Kanchanaburi đã khơi lại niềm đam mê trong tôi. Tôi muốn chứng minh rằng tuổi tác không bao giờ là rào cản đối với những giấc mơ và thử thách mới”.

Bên cạnh đó, HLV Park Hang Seo cũng nhấn mạnh rằng việc chuyển sang làm việc ở Thái Lan không có nghĩa rằng kết thúc tình cảm với đất nước Việt Nam. Ông hy vọng sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của bóng đá Đông Nam Á bằng cách tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ Việt Nam và khu vực thông qua dự án trao đổi và chương trình phát triển bóng đá.

HLV Park Hang Seo nhấn mạnh: "Tôi đã nhận được nhiều lời đề nghị nhưng Thái Lan là nơi chưa có HLV Hàn Quốc nào thực sự thành công trọn vẹn. Điều đó khiến tôi bị thôi thúc tới nơi đây làm việc. Tôi muốn góp phần kết nối bóng đá Hàn Quốc, Việt Nam và Đông Nam Á".

Trong quá khứ, HLV Park Hang Seo từng gặt hái thành công rực rỡ cùng bóng đá Việt Nam. Ông đã giúp đội U23 Việt Nam giành ngôi á quân ở giải U23 châu Á 2018, vô địch SEA Games 2019, 2022 và lọt vào bán kết ASIAD 2018. Đội tuyển Việt Nam cũng giành chức vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và lần đầu tiên lọt vào vòng loại thứ ba World Cup (2022).

Chính điều đó giúp cho HLV Park Hang Seo có uy tín trong làng bóng đá Việt Nam cũng như Đông Nam Á. Dù nhận được nhiều lời mời dẫn dắt các đội bóng ở Đông Nam Á trong những năm qua nhưng ông đều từ chối.