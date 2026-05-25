Báo Indonesia nhận xét thẳng thắn về trình độ bóng đá Việt Nam và Thái Lan

“Giai đoạn từ năm 2021-2026 chứng kiến sự chuyển giao quyền lực của bóng đá Đông Nam Á từ Thái Lan sang Việt Nam”, tờ Super Ball mở đầu bài viết. Họ nhấn mạnh: “Sự cạnh tranh giữa hai nền bóng đá Việt Nam và Thái Lan luôn là tâm điểm chú ý ở khu vực Đông Nam Á.

Trong giai đoạn 5 năm (2021-2026), bóng đá Thái Lan đã suy giảm mạnh về thành tích ở mọi lứa tuổi. Trong khi đó, bóng đá Việt Nam có bước tiến đáng kể trong thời gian này”.

Tờ báo của Indonesia cho rằng mặc dù đội tuyển Thái Lan đã vô địch AFF Cup 2021 và 2022 nhưng đang có dấu hiệu tụt lại. Họ dần thất thế ở khu vực Đông Nam Á và bị bóng đá Việt Nam vượt qua.

Các đội bóng trẻ của Thái Lan liên tục thất bại ảnh hưởng lớn tới thành tích của đội tuyển quốc gia. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ về công tác đào tạo bóng đá trẻ ở xứ chùa vàng. Trong khi đó, bóng đá Việt Nam duy trì được sự ổn định và chiều sâu đội hình ở các lứa tuổi.

Tờ Super Ball tiếp tục bình luận: “Việc Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) sa thải HLV đội U17 Thái Lan là Marco Gockel là nỗi thất vọng lớn. Các đội U17 hay U19 Thái Lan thường dễ dàng chịu thất bại khi bước ra đấu trường châu Á. Còn đội U17 Việt Nam mới đây đã làm nên lịch sử khi giành vé tham dự World Cup.

Tương tự, đội U23 Việt Nam đã thống trị tuyệt đối với ba chức vô địch Đông Nam Á liên tiếp và giành hạng ba giải U23 châu Á. Trong khi đó, U23 Thái Lan lại sa sút nghiêm trọng. Thành tích tốt nhất của đội bóng này chỉ là lọt vào tứ kết ở giải U23 châu Á 2020 được tổ chức trên sân nhà”.

“Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, đội tuyển Việt Nam cũng đánh bại Thái Lan trong trận chung kết AFF Cup 2024. Thất bại ấy đã phơi bày sự yếu kém trong quá trình chuyển giao thế hệ của bóng đá Thái Lan. Họ quá phụ thuộc vào những cầu thủ ngoài 30 tuổi như Theerathon Bunmathan hay Chanathip Songkrasin. Trong khi đó, thế hệ hiện tại của Thái Lan chưa đủ chất lượng để gánh vác nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia”, vẫn là bình luận của tờ Super Ball.

Tờ Super Ball tin rằng vấn đề gốc rễ của bóng đá Thái Lan nằm ở cấu trúc vận hành của giải bóng đá Thái Lan. Các CLB ở xứ chùa vàng tuyển dụng quá nhiều ngoại binh, khiến cầu thủ bản địa không có nhiều cơ hội thể hiện mình. Bên cạnh đó, các cầu thủ Thái Lan thi đấu ở Nhật Bản hay châu Á cũng không có nhiều cơ hội ra sân.

Trên bảng xếp hạng FIFA, Thái Lan vẫn đang đứng đầu Đông Nam Á khi xếp thứ 93. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đang có bước tiến thần tốc dưới thời HLV Kim Sang Sik khi vươn lên thứ 99 và có thể vượt qua Thái Lan.