Phản ứng của báo Thái Lan khi HLV Park Hang Seo dẫn dắt CLB hạng 2
(Dân trí) - Nhiều tờ báo Thái Lan đã đưa ra bình luận khi HLV Park Hang Seo tới dẫn dắt CLB Kanchanaburi ở giải hạng 2 Thái Lan.
“Tin sốc ở Thái Lan! HLV Park Hang Seo quyết định dẫn dắt CLB hạng 2 Kanchanaburi”, đó là dòng tít xuất hiện trên tờ Naewna. Tờ báo này thừa nhận “không thể ngờ” HLV Park Hang Seo lại quyết định sang Thái Lan làm việc.
Tờ Naewna bình luận thêm: “HLV Park Hang Seo từng có 5 năm thành công rực rỡ ở Việt Nam với rất nhiều danh hiệu. Tuy nhiên, ông đã khiến tất cả bất ngờ khi quyết định CLB vừa mới xuống hạng ở giải vô địch quốc gia Thái Lan là Kanchanaburi.
Chủ tịch CLB Kanchanaburi, Panuwat Thasnanipan, tin rằng HLV Park Hang Seo sẽ đặt nền bóng cho bóng đá trẻ, phục vụ mục tiêu dài hạn của CLB. Ngoài ra, ông thầy người Hàn quốc cũng có thể sớm giúp Kanchanaburi thăng hạng ở mùa giải tới”.
Tờ Siam Sport phân tích ý đồ của CLB Kanchanaburi khi quyết định bổ nhiệm HLV Park Hang Seo. Tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan viết: “Kanchanaburi vừa mới xuống hạng ở giải vô địch quốc gia Thái Lan nhưng họ hứa hẹn sẽ trở lại đáng gờm hơn cùng với HLV Park Hang Seo. Việc đưa HLV huyền thoại của đội tuyển Việt Nam ngồi “ghế nóng” không chỉ là vụ chuyển nhượng đơn thuần của CLB Kanchanaburi. Họ đã gửi lời cảnh báo tới các đối thủ trong tương lai.
Liệu chăng “kỷ luật thép” của HLV Park Hang Seo sẽ giúp các cầu thủ Thái Lan phát triển? Ai cũng biết, HLV người Hàn Quốc không chỉ phát huy tài năng của từng cá nhân đội tuyển Việt Nam mà còn giúp họ có ý chí chiến đấu và tinh thần không chịu khuất phục. Câu hỏi đặt ra là các cầu thủ Thái Lan có thích nghi với cách quản trị này không?
CLB Kanchanaburi có khả năng hướng tới lối chơi phòng ngự, ưu tiên hướng tới kết quả tốt. Họ cũng sẽ được huấn luyện về khâu chuyển đổi trạng thái. Điều đó đòi hỏi tính kỷ luật rất cao”.
Cũng theo tờ Siam Sport, HLV Park Hang Seo sẽ biến CLB Kanchanaburi trở thành “phiên bản thu nhỏ của đội tuyển Hàn Quốc” giống như từng làm với đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ trẻ của Kanchanaburi sẽ được phát triển trong môi trường đoàn kết, kỷ luật cao, nhằm ngăn chặn những điều tiêu cực. Đây chính là cấu trúc mà bóng đá Thái Lan mong muốn xây dựng từ lâu.
Tờ báo của Thái Lan cũng khẳng định sự xuất hiện của HLV Park Hang Seo sẽ giúp giải hạng 2 Thái Lan trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Mỗi trận đấu của CLB Kanchanaburi đều nhận được sự chú ý đặc biệt. “Chú ngựa sắt” (biệt danh của Kanchanaburi) sẵn sàng chinh phục mọi thử thách.
Tờ Matichon lại cho rằng HLV Park Hang Seo sẽ gặp thách thức lớn bởi rất hiếm HLV người Hàn Quốc thành công ở Thái Lan. Chính vì vậy, vị HLV sinh năm 1959 xem đây là thử thách thú vị để chinh phục.
Chiều 25/5, CLB Kanchanaburi công bố chiêu mộ thành công HLV Park Hang Seo. Theo báo giới Thái Lan, hợp đồng của HLV người Hàn Quốc với CLB ở giải hạng 2 Thái Lan có thời hạn trong 2 năm.
Thành viên ban huấn luyện của HLV Park Hang Seo ở CLB mới gồm có Lee Jung Soo (trợ lý HLV), Panupong Wongsa (trợ lý HLV), Pannarai Pansiri (chuyên viên phân tích), Narathip Panprom (HLV thủ môn) và Ro Young Soo (HLV thể lực).
Trước mắt, HLV Park Hang Seo sẽ tham dự World Cup 2026 cùng đội tuyển Hàn Quốc trong vai trò Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá. Ông sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ huấn luyện kể từ tháng 7. Trước mắt, trợ lý Lee Jung Soo sẽ tạm thời nắm đội.
Trong quá khứ, HLV Park Hang Seo từng gặt hái thành công rực rỡ cùng bóng đá Việt Nam. Ông đã giúp đội U23 Việt Nam giành ngôi á quân ở giải U23 châu Á 2018, vô địch SEA Games 2019, 2022 và lọt vào bán kết ASIAD 2018. Đội tuyển Việt Nam cũng giành chức vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và lần đầu tiên lọt vào vòng loại thứ ba World Cup (2022).
HLV Park Hang Seo đã lý giải vì sao ông quyết định lựa chọn CLB Kanchanaburi làm điểm dừng chân tiếp theo trong sự nghiệp. Ông thầy người Hàn Quốc nói: “Tôi chọn Thái Lan vì đây vẫn là một thử thách còn dang dở. Tầm nhìn dài hạn và sự chân thành của CLB Kanchanaburi đã khơi lại niềm đam mê trong tôi. Tôi muốn chứng minh rằng tuổi tác không bao giờ là rào cản đối với những giấc mơ và thử thách mới”.
Bên cạnh đó, HLV Park Hang Seo cũng nhấn mạnh rằng việc chuyển sang làm việc ở Thái Lan không có nghĩa rằng kết thúc tình cảm với đất nước Việt Nam. Ông hy vọng sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của bóng đá Đông Nam Á bằng cách tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ Việt Nam và khu vực thông qua dự án trao đổi và chương trình phát triển bóng đá.