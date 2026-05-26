Phản ứng của báo Thái Lan khi HLV Park Hang Seo dẫn dắt CLB hạng 2

“Tin sốc ở Thái Lan! HLV Park Hang Seo quyết định dẫn dắt CLB hạng 2 Kanchanaburi”, đó là dòng tít xuất hiện trên tờ Naewna. Tờ báo này thừa nhận “không thể ngờ” HLV Park Hang Seo lại quyết định sang Thái Lan làm việc.

Tờ Naewna bình luận thêm: “HLV Park Hang Seo từng có 5 năm thành công rực rỡ ở Việt Nam với rất nhiều danh hiệu. Tuy nhiên, ông đã khiến tất cả bất ngờ khi quyết định CLB vừa mới xuống hạng ở giải vô địch quốc gia Thái Lan là Kanchanaburi.

Chủ tịch CLB Kanchanaburi, Panuwat Thasnanipan, tin rằng HLV Park Hang Seo sẽ đặt nền bóng cho bóng đá trẻ, phục vụ mục tiêu dài hạn của CLB. Ngoài ra, ông thầy người Hàn quốc cũng có thể sớm giúp Kanchanaburi thăng hạng ở mùa giải tới”.

Tờ Siam Sport phân tích ý đồ của CLB Kanchanaburi khi quyết định bổ nhiệm HLV Park Hang Seo. Tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan viết: “Kanchanaburi vừa mới xuống hạng ở giải vô địch quốc gia Thái Lan nhưng họ hứa hẹn sẽ trở lại đáng gờm hơn cùng với HLV Park Hang Seo. Việc đưa HLV huyền thoại của đội tuyển Việt Nam ngồi “ghế nóng” không chỉ là vụ chuyển nhượng đơn thuần của CLB Kanchanaburi. Họ đã gửi lời cảnh báo tới các đối thủ trong tương lai.

Liệu chăng “kỷ luật thép” của HLV Park Hang Seo sẽ giúp các cầu thủ Thái Lan phát triển? Ai cũng biết, HLV người Hàn Quốc không chỉ phát huy tài năng của từng cá nhân đội tuyển Việt Nam mà còn giúp họ có ý chí chiến đấu và tinh thần không chịu khuất phục. Câu hỏi đặt ra là các cầu thủ Thái Lan có thích nghi với cách quản trị này không?

CLB Kanchanaburi có khả năng hướng tới lối chơi phòng ngự, ưu tiên hướng tới kết quả tốt. Họ cũng sẽ được huấn luyện về khâu chuyển đổi trạng thái. Điều đó đòi hỏi tính kỷ luật rất cao”.

Cũng theo tờ Siam Sport, HLV Park Hang Seo sẽ biến CLB Kanchanaburi trở thành “phiên bản thu nhỏ của đội tuyển Hàn Quốc” giống như từng làm với đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ trẻ của Kanchanaburi sẽ được phát triển trong môi trường đoàn kết, kỷ luật cao, nhằm ngăn chặn những điều tiêu cực. Đây chính là cấu trúc mà bóng đá Thái Lan mong muốn xây dựng từ lâu.

Tờ báo của Thái Lan cũng khẳng định sự xuất hiện của HLV Park Hang Seo sẽ giúp giải hạng 2 Thái Lan trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Mỗi trận đấu của CLB Kanchanaburi đều nhận được sự chú ý đặc biệt. “Chú ngựa sắt” (biệt danh của Kanchanaburi) sẵn sàng chinh phục mọi thử thách.

Tờ Matichon lại cho rằng HLV Park Hang Seo sẽ gặp thách thức lớn bởi rất hiếm HLV người Hàn Quốc thành công ở Thái Lan. Chính vì vậy, vị HLV sinh năm 1959 xem đây là thử thách thú vị để chinh phục.