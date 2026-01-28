Chuyên gia Malaysia: "Cầu thủ được hoãn án treo giò không có nghĩa vô tội"

"Không phải hành động của FIFA là sai, nhưng nó đã đi chệch khỏi quy trình pháp lý tiêu chuẩn một chút.

Chúng ta cần xem xét vấn đề này trong phạm vi rộng hơn vì mọi quyết định đều trải qua các giai đoạn nhất định (thời gian kháng cáo) trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng", chuyên gia bóng đá người Malaysia, Datuk Pekan Ramli nói rõ lý do vì sao FIFA thông báo việc hoãn án treo giò đối với 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia sau quyết định của Toà án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS).

7 cầu thủ nhập tịch trái phép của Malaysia tạm thời được FIFA cho thi đấu trở lại (Ảnh: FAM).

Trước đó, CAS ra quyết định tạm hoãn thi hành án với nhóm 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ không rõ ràng, gồm Gabriel Palmero, Jon Irazabal, Facundo Garces, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, Hector Hevel và Joao Figueireido.

Những cầu thủ này tạm thời sẽ không phải thụ án treo giò 12 tháng mà FIFA đã ban hành trước đó. Những cầu thủ nói trên được quay lại thi đấu, trong thời gian chờ CAS đưa ra phán quyết cuối cùng. Tối 27/1, FIFA cũng đã thông báo lại quyết định của CAS, đồng nghĩa các cầu thủ nhập tịch tạm thời sẽ được thi đấu trở lại.

"Quá trình kháng cáo đang tiếp tục cho đến cấp độ CAS, có thể ví như Tòa phúc thẩm. Chỉ sau khi có quyết định cuối cùng ở cấp độ CAS thì án phạt mới được thi hành đầy đủ.

Trong trường hợp này, CAS vẫn chưa đưa ra bất kỳ phán quyết nào và đã có quyết định đúng đắn rằng các cầu thủ không nên bị đình chỉ thi đấu vào thời điểm này, bởi vì nghề nghiệp thực sự của họ là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

Nếu hình phạt chỉ là phạt tiền trước thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng việc cản trở sinh kế của họ trong khi quá trình tố tụng chưa hoàn tất là điều không nên xảy ra", ông Datuk Pekan Ramli lý giải.

Đáng chú ý, ông Pekan cho biết việc FIFA cho phép tạm hoãn án treo giò không đồng nghĩa với việc FIFA tuyên bố các cầu thủ vô tội và vụ án sẽ chấm dứt.

Malaysia có thể nhận án phạt từ AFC trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 31/3 (Ảnh: Getty).

Ông cho biết cả 7 cầu thủ gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel đều phải chờ phán quyết cuối cùng của CAS, cơ quan sẽ quyết định xem án phạt treo giò 12 tháng có được giữ nguyên hay không.

Ông Pekan cũng khuyến cáo các câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia đều phải cân nhắc kỹ lưỡng hậu quả khi sử dụng 7 cầu thủ nói trên trong thời gian này, bởi một phán quyết bất lợi cuối cùng từ CAS có thể dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực về danh tiếng và khả năng cạnh tranh.

"Hiện tại, họ vẫn được phép thi đấu, và ở cấp CLB thì không có vấn đề gì nếu các đội chọn tung họ vào sân. Liệu chúng ta có sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó ở cấp độ đội tuyển quốc gia Malaysia không? Nếu quyết định cuối cùng bất lợi cho họ, tình huống có thể lặp lại và bóng đá Malaysia càng đáng xấu hổ hơn nữa", ông Pekan chốt lại.