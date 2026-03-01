Vì sao CAS không công bố phán quyết với Malaysia ngay lập tức?

Hôm 26/2 vừa qua, CAS đã có phiên điều trần với phía Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch gian lận. Tuy nhiên, Tòa án trọng tài thể thao lại trì hoãn đưa ra phán quyết cuối cùng.

Số phận của bóng đá Malaysia vẫn "treo lơ lửng" (Ảnh: VFF).

Theo luật sư thể thao Hairul Vaiyron Othman, nguyên nhân nằm ở quy mô đặc biệt của vụ việc khi có tới 9 đơn kháng cáo riêng biệt được xem xét trong cùng một phiên điều trần tại trụ sở của CAS ở Lausanne (Thụy Sĩ).

Ông cho rằng với tính chất và khối lượng hồ sơ lớn như vậy, quá trình xem xét chắc chắn cần thêm thời gian. Vị luật sư này nói: “Thông thường, chỉ một vụ việc đơn lẻ cũng đã mất thời gian. Hãy hình dung ở đây chúng ta có tới 8 vụ được nghe và đưa ra quyết định trong cùng một phiên”.

Bảy cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel trước đó đã bị FIFA treo giò 12 tháng kể từ tháng 9 năm ngoái vì liên quan đến hành vi làm giả tài liệu trong quá trình xác minh điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia. Bên cạnh đó, FAM cũng bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 11,5 tỷ đồng). Tất cả đã đồng loạt nộp đơn kháng cáo lên CAS.

CAS bắt đầu tiến hành điều trần vụ việc từ hôm 26/2 và cho biết sẽ công bố phán quyết vào tuần tới. Tuy nhiên, theo ông Hairul, ngay cả trong điều kiện bình thường, với một vụ việc duy nhất và các bên nộp tài liệu đầy đủ, quá trình đưa ra quyết định cũng có thể kéo dài khoảng 1 tháng.

CAS vẫn trì hoãn, chưa đưa ra phán quyết với bóng đá Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch (Ảnh: FAM).

Trong trường hợp này, hội đồng trọng tài của CAS phải xem xét đồng thời nhiều đơn kháng cáo trước khi ban hành phán quyết cuối cùng và có giá trị ràng buộc. Chính vì vậy, việc chờ đợi thêm thời gian để có kết luận chính thức là điều khó tránh khỏi.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ chờ đợi phán quyết của CAS, trước khi đưa ra quyết định về số phận của đội tuyển Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027. Theo dự đoán, Malaysia có thể bị xử thua 0-3 trong hai trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal.