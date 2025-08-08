Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi tuyển nữ Myanmar thắng Australia

Tuyển nữ Myanmar bất ngờ đánh bại Australia

"Hồi hộp đến giây cuối cùng. Chúc mừng tuyển nữ Myanmar đánh bại Australia một cách kịch tính, hấp dẫn", tài khoản Rose Rose đến từ Myanmar bình luận trên trang Asean Football về chiến thắng gây sốc của đội nhà trước tuyển nữ Australia ở trận ra quân AFF Cup 2025 diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ) tối 7/8.

Dù bị đánh giá thấp hơn, tuyển nữ Myanmar mới là đội mở tỷ số trước nhờ pha lập công của Thet Mon Myint ở phút 32. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trong hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, khi bóng chỉ mới lăn được 2 phút thì Win Theingi Tun giúp tuyển nữ Myanmar vượt lên dẫn trước hai bàn. Nhận hai bàn thua, tuyển nữ Australia buộc phải dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng.

Tuy nhiên đội bóng xứ sở chuột túi chỉ có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 84 và buộc phải chấp nhận một kết quả đáng thất vọng ở trận ra quân tại AFF Cup 2025.

Tuyển nữ Australia (áo xanh) bất ngờ để thua sốc trước Myanmar ở trận ra quân AFF Cup 2025 (Ảnh: VFF).

"Một màn trình diễn quá tốt. Chúc mừng tuyển nữ Myanmar", tài khoản Bro Yar Gok đến từ Malaysia ca ngợi chiến thắng của tuyển nữ Myanmar.

"Đội tuyển nữ Myanmar thi đấu tốt trong trận này. Lẽ ra họ có thể ghi thêm hai bàn thắng nữa. Chúc mừng đội tuyển tuyệt vời đã giành chiến thắng. Giờ là lúc tập trung để đánh bại tuyển nữ Philippines", tài khoản Thaung Seuin đến từ Myanmar tự tin khẳng định.

"Chiến thắng của tuyển nữ Myanmar là điều thần kỳ khi họ chỉ sử dụng cầu thủ nội ở AFF Cup 2025, khác hẳn với nhiều đội bóng ưu tiên chính sách nhập tịch", tài khoản Qayyum Lenzo đến từ Philippines cũng lên tiếng.

"Myanmar đã giải mã tuyển nữ Australia ngay trận ra quân. Họ không mạnh như nhiều người lầm tưởng", tài khoản

"Bóng đá nữ Myanmar mạnh mà, có gì đâu để bất ngờ. Chúc mừng những cô gái Myanmar", tài khoản Chân Hương đến từ Việt Nam chốt lại.