Cục diện vòng loại Asian Cup 2027 nếu Malaysia bị xử thua tuyển Việt Nam

Theo kết luận của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano cùng với Liên đoàn bóng đá Malaysia (Malaysia) đã vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA, liên quan đến hành vi làm giả và giả mạo tài liệu nhằm hợp thức hóa tư cách thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, các chứng cứ và tiến hành phiên điều trần, Ủy ban giải quyết khiếu nại FIFA quyết định bác bỏ toàn bộ kháng cáo và giữ nguyên các án phạt được Ủy ban Kỷ luật FIFA ban hành trước đó, cụ thể:

- Liên đoàn bóng đá Malaysia bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (CHF);

- 7 cầu thủ vi phạm mỗi người bị phạt 2.000 CHF;

- Các cầu thủ này tiếp tục chịu án đình chỉ 12 tháng khỏi mọi hoạt động bóng đá.

Đội tuyển Malaysia có nguy cơ bị xử thua đội tuyển Việt Nam 0-3 (Ảnh: Getty).

Theo thông báo từ FIFA, FAM và các cầu thủ đã được gửi quyết định trong ngày hôm nay (3/11). Các bên có 10 ngày để yêu cầu bản quyết định chi tiết, và sau đó có 21 ngày để kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao.

Đội tuyển Malaysia vẫn được phép thi đấu các trận còn lại tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Tuy nhiên, theo quy định về kỷ luật của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), đội tuyển Malaysia đối mặt với nguy cơ bị xử thua 0-3 ở các trận đấu trước Nepal và Việt Nam, do sử dụng cầu thủ không đủ tư cách thi đấu.

Hiện tại, đội tuyển Malaysia dẫn đầu bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, với 12 điểm tuyệt đối sau 4 lượt trận. Họ hơn đội tuyển Việt Nam 3 điểm, đồng thời chiếm ưu thế cực lớn trong việc giành vé vào vòng chung kết (VCK) giải vô địch châu Á sau đây hai năm, do đã thắng đội tuyển Việt Nam đến 4-0 ở trận lượt đi ngày 10/6.

Nếu bị xử thua hai trận trước đội tuyển Việt Nam và Nepal (những trận đấu mà đội tuyển Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định), đội tuyển Malaysia chỉ còn 6 điểm, rơi từ vị trí đầu bảng xuống vị trí nhì bảng.

Khi đó, tình thế của hai đội Việt Nam và Malaysia sẽ đảo ngược. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik sẽ hơn Malaysia đến 6 điểm, chúng ta có 12 điểm. Khi đó, Harimau Malaya hầu như không thể bắt kịp đội tuyển Việt Nam, do vòng loại Asian Cup 2027 chỉ còn hai lượt trận nữa là kết thúc.

Chưa hết, do chúng ta đã thắng họ đến 3-0 ở trận lượt đi và được chơi trận lượt về trên sân nhà, nên khoảng cách giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia càng lớn (kết quả đối đầu trực tiếp sẽ được xét đến trước tiên, nếu có các đội bằng điểm).

Tình thế của đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ đảo ngược nếu AFC đưa ra quyết định mạnh tay với bóng đá Malaysia (Ảnh: VFF).

Thậm chí, đội tuyển Việt Nam còn có thể vào thẳng vòng chung kết Asian Cup 2027, ngay ở thời điểm hiện tại, nếu AFC xử lý mạnh tay, đó là loại đội tuyển Malaysia ra khỏi vòng loại giải đấu này.

Trong trường hợp được xử thắng Malaysia 3-0 ở trận lượt đi vào ngày 10/6 nói trên, đội tuyển Việt Nam đã hơn các đội còn lại trong bảng là Lào và Nepal (mỗi đội mới có 3 điểm, tính luôn kết quả Nepal được xử thắng Malaysia 3-0) đến 9 điểm, trong khi vòng loại chỉ còn hai lượt trận.

Quyết định cuối cùng về số phận đội tuyển Malaysia sẽ do AFC (đơn vị tổ chức Asian Cup) xem xét và đưa ra sau khi FAM hoàn tất toàn bộ quy trình pháp lý liên quan. Quá trình này dự kiến không kéo dài quá ngày 31/3/2026, thời điểm kết thúc vòng loại cuối cùng, nhằm đảm bảo có đủ cơ sở xác định các đội tuyển giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.