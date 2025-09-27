Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi bóng đá Malaysia gian lận nhập tịch cầu thủ

"Thật hài hước. Án phạt của FIFA đã khiến tất cả những người bênh vực về nguồn gốc của các cầu thủ nhập tịch đội tuyển Malaysia cúi đầu im lặng. Mọi chuyện cuối cùng đã rõ. Thật xấu hổ cho bóng đá Malaysia", tài khoản Quianara đến từ Indonesia bày tỏ trên trang Asean Football về án phạt của FIFA đối với hành vi gian lận nhập tịch cầu thủ của FAM được xác nhận vào tối 26/9 (giờ Việt Nam).

Theo thông báo từ phía Ủy ban Kỷ luật FIFA, họ kết luận đội tuyển Malaysia sử dụng đến 7 cầu thủ nhập tịch không rõ nguồn gốc, ở trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam ngày 10/6, trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.

Malaysia nhận án phạt nặng từ FIFA (Ảnh: VFF).

Trận đấu này diễn ra ở sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur, Malaysia), đội tuyển Malaysia thắng đậm 4-0.

7 cầu thủ này gồm Gabriel Palmero, Garces, Holgado, Imanol Machuca, Figueiredo, Irazabal và Hevel. Cả 7 người này đều được tung vào sân ở trận đấu với đội tuyển Việt Nam, với thời lượng khác nhau.

Vì sử dụng trái phép số đông các cầu thủ nhập tịch nói trên, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng). Riêng từng cầu thủ trong số 7 người Gabriel Palmero, Garces, Holgado, Imanol Machuca, Figueiredo, Irazabal và Hevel, mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (hơn 66 triệu đồng).

Các cầu thủ nói trên cũng bị FIFA cấm tham gia các hoạt động có liên quan đến bóng đá toàn cầu trong thời hạn 12 tháng.

Án phạt của FIFA với FAM ngay lập tức làm dậy sóng cổ động viên bóng đá Đông Nam Á, khi nhiều người cho rằng hành vi của quan chức bóng đá Malaysia là điều khó chấp nhận.

"Ngay từ đầu tôi đã hoài nghi rồi. Lý do không có xác nhận chính thức nào từ FAM với gốc gác của cầu thủ nhập tịch, như cách mà Indonesia đã làm. Các cầu thủ nhập tịch cũng không có lễ tuyên thệ nào, và họ ngay lập tức được cấp hộ chiếu và căn cước công dân.

Thật vô nghĩa đối với những cầu thủ bỗng dưng được gọi vào đội tuyển Malaysia nhưng mang dòng máu Argentina, Tây Ban Nha hay Brazil, không có gốc gác gì", tài khoản Panglima Chengho bày tỏ.

"Tôi biết ngay mà. Mấy năm gần đây không có tin tức gì về hậu duệ, gốc gác đột nhiên lại gia nhập đội tuyển Malaysia. Trong khi Indonesia xác minh rất kỹ càng và công khai một cách rõ ràng", tài khoản Alberto Siamet chia sẻ.

"Tôi nhớ quan chức bóng đá Malaysia từng tuyên bố: "Sau này sẽ có một cuộc cách mạng cho bóng đá Malaysia". Thì ra cách mạng là như thế này đây, thật đáng xấu hổ", tài khoản Yoo Seon Ho Abil đến từ Malaysia thất vọng nói về bóng đá nước nhà.

"Chỉ biết lắc đầu và hết nói nổi hành động của FAM. Phải thừa nhận Indonesia và Việt Nam rất minh bạch, chuẩn hóa trong việc nhập tịch cầu thủ", tài khoản Feri đến từ Singapore nhấn mạnh.

"Ồ, đây có phải là những gì mà các bạn tuyên bố "Hướng dẫn cách đánh bại tuyển Việt Nam". Tôi chắc chắn người hâm mộ Malaysia vẫn còn nhớ điều này chứ? Thật khôi hài!", tài khoản Arif Andi đến từ Indonesia bình luận.

"Tôi sắp đến Malaysia nghỉ mát. Nhưng tôi sẽ phải cẩn thận hơn vì tôi có thể ngủ trong khách sạn nhưng sáng hôm sau lại thức dậy trong phòng thay đồ của đội tuyển Malaysia tại SVĐ Bukit Jahil", tài khoản Hata Reza đến từ Philippines châm biếm.

"Tất cả các trận đấu nào có sử dụng cầu thủ nhập tịch gian lận nói trên đều phải có án phạt và các trận đấu nên xử lý chiến thắng cho đối thủ", tài khoản Chathipat đến từ Thái Lan chốt lại.

Đáng chú ý, hiện tại FIFA chỉ mới đưa ra tuyên bố FAM sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép, con số lên đến 7 người, nhưng vẫn chưa có thông tin FIFA sẽ trừ điểm hoặc xử thua đội tuyển Malaysia trong trận gặp đội tuyển Việt Nam, trong trận đấu có liên quan.

FIFA chỉ mới thông tin họ phạt tiền FAM và nhóm 7 cầu thủ sử dụng hồ sơ nhập tịch trái phép.