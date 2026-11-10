Theo tờ Talksport, HLV Michael Carrick sẽ không còn đảm nhiệm "ghế nóng" của Man Utd, khi ban lãnh đạo CLB dự định tổ chức cuộc họp vào hôm nay (10/11) để xem xét lại công việc của chiến lược gia người Anh.

HLV Michael Carrick được cho là sẽ bị sa thải trong ít giờ tới (Ảnh: Getty).

"Trong cuộc họp này, Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox sẽ đề xuất thay đổi ban huấn luyện với chủ sở hữu Sir Jim Ratcliffe tại Monaco", tờ Talksport nhấn mạnh.

Theo tờ báo Anh, những lo ngại về tình hình tài chính đang gia tăng áp lực buộc Man Utd phải giành vé tham dự Champions League. Vị trí không tốt của đội bóng trên bảng xếp hạng Premier League được xem là một trong những nguyên nhân khiến ban lãnh đạo cân nhắc thay đổi vị trí thuyền trưởng.

Đáng chú ý, Talksport cũng tiết lộ cựu HLV Tottenham, Mauricio Pochettino là ứng viên sáng giá để thay thế Michael Carrick. Lần gần nhất chiến lược gia người Argentina dẫn dắt một CLB tại Ngoại hạng Anh là vào năm 2024, khi ông còn làm việc ở Chelsea.

Tuy nhiên, quãng thời gian ông gắn bó với đội bóng thành London chưa đầy một năm. Trong 51 trận dẫn dắt The Blues, ông giành 27 chiến thắng và nhận 14 thất bại.

HLV Mauricio Pochettino được xem là ứng viên sáng giá thay thế Michael Carrick (Ảnh: Getty).

Trước đó, Pochettino từng có 18 tháng dẫn dắt Paris Saint-Germain, từ năm 2021 đến giữa năm 2022. Giai đoạn này diễn ra sau 5 năm ông làm việc tại Tottenham, nơi chiến lược gia người Argentina giành 160 chiến thắng sau 293 trận trên mọi đấu trường, qua đó ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử đội bóng thành London.

Từ tháng 9/2024, Pochettino đảm nhiệm cương vị HLV trưởng đội tuyển Mỹ. Ông đã dẫn dắt đội bóng này tiến vào vòng 1/8 World Cup 2026 trên sân nhà. Sau tổng cộng 35 trận dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Argentina, đội tuyển Mỹ đã giành được 22 chiến thắng.

Ngoài Pochettino, HLV Eddie Howe và Julian Nagelsmann cũng được xem là những ứng viên tiềm năng thay thế Michael Carrick tại Man Utd.