Phản ứng của CĐV châu Á khi Đình Bắc nhận danh hiệu Vua phá lưới

"Chúc mừng Đình Bắc. Cậu ấy thực sự là một sát thủ trên hàng công của U23 Việt Nam", tài khoản Naw Eh Thmost Shee đến từ Singapore bình luận trên trang AFC Asian Cup sau khi tiền đạo Đình Bắc chính thức nhận danh hiệu Vua phá lưới tại giải U23 châu Á 2026.

Tại giải đấu trên đất Saudi Arabia, có 4 cầu thủ cùng ghi được 4 bàn thắng là Đình Bắc (U23 Việt Nam), Ali Azaizeh (U23 Jordan), Leonardo Farah Shahin (U23 Lebanon) và Ryunosuke Sato (U23 Nhật Bản).

Đình Bắc (số 7) giành danh hiệu Vua phá lưới tại giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Theo điều lệ các giải bóng đá AFC năm 2026, nếu có trên một cầu thủ cùng ghi nhiều bàn nhất, giải thưởng Vua phá lưới sẽ được trao cho cầu thủ nào có số đường kiến tạo thành bàn nhiều hơn. Nếu chỉ số này vẫn cân bằng, Vua phá lưới sẽ thuộc về cầu thủ chơi ít phút hơn.

Đình Bắc và Sato cùng kiến tạo hai bàn thắng, trong khi Azaizeh và Shahin không kiến tạo bàn nào. Chính vì vậy Đình Bắc độc chiếm giải thưởng nhờ chơi ít phút hơn tiền vệ Nhật Bản (409 phút so với 451 phút).

Danh hiệu Vua phá lưới của Đình Bắc nhận được sự đồng tình của nhiều CĐV châu Á, khi ngoài một bàn thắng được thực hiện trên chấm phạt đền, tiền đạo sinh năm 2004 đã tạo ra "siêu phẩm" ở cả 3 bàn thắng còn lại (gồm một pha độc diễn ghi bàn vào lưới Saudi Arabia, cú đánh đầu ngược gỡ hòa 2-2 trong trận thắng UAE 3-2 tại tứ kết và pha đá phạt làm tung lưới U23 Hàn Quốc).

"Không chỉ là kết thúc vị trí thứ 3, U23 Việt Nam cũng giành danh hiệu Vua phá lưới nhờ ngôi sao của họ là Nguyễn Đình Bắc: 4 bàn, 2 kiến tạo. Thế hệ Việt Nam này hay dễ sợ", Seasia Goal, fanpage bóng đá của Indonesia với hơn 100.000 người theo dõi bình luận về danh hiệu Vua phá lưới của Đình Bắc.

"Bản năng ghi bàn của cậu ấy rất tốt, có thể ghi bàn tốt bằng chân hay bằng đầu. Bàn thắng của cậu ấy vào lưới U23 Nhật Bản tại giải U23 châu Á 2023 đã sớm chứng minh chất lượng của anh là cầu thủ trẻ thời đó", tài khoản Edi Susanto đến từ Indonesia bày tỏ.

"Hình như tấm thẻ đỏ của Đình Bắc cũng nằm trong tính toán để giành danh hiệu Vua phá lưới. Cậu ấy là mẫu tiền đạo theo phong cách châu Âu, rất toàn diện", tài khoản Atjaphot Phetchoo đến từ Thái Lan nhận định.

U23 Việt Nam ghi dấu ấn lớn ở giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

"Thủ môn Cao Văn Bình và tiền đạo Đình Bắc là nỗi ám ảnh của U23 Hàn Quốc", tài khoản Jong-Tae Choi đến từ Hàn Quốc tuyên bố.

"Chúc mừng Đình Bắc, Việt Nam và bóng đá khu vực Đông Nam Á. Chúng ta đang nâng tầm bóng đá khu vực, đã đến lúc đánh bại các đội bóng Đông Á và Trung Đông tại giải châu Á", tài khoản Bill de la Pena đến từ Indonesia nhấn mạnh.

"Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới quá xứng đáng. Cậu ta có hào quang của một vị vua. Mỗi lần cậu ta vào sân là mang vào theo nhuệ khí khiến trận đấu trở nên bùng nổ!", tài khoản Tuệ Lâm đến từ Việt Nam chốt lại.