Đội trưởng U23 Trung Quốc nói điều không đúng về Đình Bắc

Trận thua 0-3 của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc không chỉ để lại nỗi thất vọng về mặt kết quả mà còn kéo theo một lùm xùm hy hữu bên lề sân cỏ. Sau khi trận đấu trên sân Al Faisal (Saudi Arabia) kết thúc, đội trưởng U23 Trung Quốc Liu Haofan đã có những phát biểu đáng chú ý.

Liu Haofan phát biểu sau trận bán kết với U23 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Trả lời phỏng vấn hôm 20/1, khi được hỏi về điều khiến mình hài lòng nhất, trung vệ Liu Haofan không ngần ngại đáp: "Đó chính là tỷ số 3-0". Cầu thủ đang thuộc biên chế tại CLB Zhejiang tiết lộ một chi tiết gây sốc: "Trước trận đấu, tôi thấy cầu thủ số 7 của Việt Nam đăng trên mạng xã hội rằng sẽ thắng chúng tôi 3-0. Giờ tôi muốn xem cậu ấy sẽ nói gì".

Thực tế, Đình Bắc là một cầu thủ vô cùng khiêm tốn chưa từng có phát biểu hay trò chuyện với bất cứ cầu thủ nào bên phía U23 Trung Quốc về việc “Rồng vàng” sẽ thắng 3-0.

Đây hoàn toàn là một sự nhầm lẫn hoặc là kết quả của việc tiếp nhận thông tin sai lệch từ các trang mạng không chính thống của Trung Quốc.

Ngay sau khi biết được phát biểu của cầu thủ U23 Trung Quốc, Nguyễn Đình Bắc đã lập tức lên tiếng đính chính. Tiền đạo sinh năm 2004 khẳng định: "Tôi chưa từng nói sẽ thắng Trung Quốc 3-0. Tôi không biết anh ta lấy thông tin đó ở đâu vì tôi cũng không hề trao đổi hay chạm mặt Liu trước trận".

Trên các trang mạng xã hội của Đình Bắc, bài đăng gần nhất của anh là từ 3 ngày trước trận bán kết, với nội dung ăn mừng chiến thắng trước U23 UAE. Suốt thời gian chuẩn bị cho trận đấu với Trung Quốc, "nhạc trưởng" của U23 Việt Nam hoàn toàn giữ im lặng trước truyền thông và tập trung vào việc hồi phục chấn thương.

Việc ghi dấu giày vào 50% số bàn thắng của U23 Việt Nam dường như đã khiến Đình Bắc trở thành mục tiêu "soi xét" của truyền thông và cầu thủ đối phương, dẫn đến những thông tin vô căn cứ.

Trận bán kết với U23 Việt Nam là lần đầu tiên Liu Haofan đá chính tại vòng chung kết (VCK) U23 châu Á. Trung vệ của U23 Trung Quốc đã có màn thể hiện ấn tượng, anh cho rằng điểm khác biệt giữa hai đội là tư duy chơi bóng và tinh thần, đồng thời cáo buộc U23 Việt Nam đã coi nhẹ U23 Trung Quốc.

Đình Bắc gặp nhiều khó khăn trước U23 Trung Quốc (Ảnh: AFC).

Chính tâm lý "trả đũa" từ tin giả đã giúp Liu và các đồng đội ghi liên tiếp 2 bàn đầu hiệp hai trước khi ấn định tỷ số 3-0.

Trái ngược với sự hả hê của đối thủ, Nguyễn Đình Bắc đã trải qua một đêm đáng quên. Do chấn thương chưa lành hẳn, anh chỉ vào sân từ hiệp hai và không thể giúp “Rồng vàng” lật ngược thế cờ.

Chiến thắng của U23 Trung Quốc đã trở thành hiện thực, nhưng việc đưa ra một thông tin sai sự thật về đối thủ sau trận đấu đã tạo nên một vết gợn về tinh thần thể thao.

Đình Bắc và các đồng đội sẽ bước vào trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc vào 22h ngày 23/1. Đây là cơ hội để "số 7" của U23 Việt Nam gạt bỏ những ồn ào không đáng có và chứng minh giá trị thực sự của mình trên sân cỏ.