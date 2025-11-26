U17 Việt Nam thắng vất vả U17 Hong Kong, bị U17 Malaysia áp sát

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Hong Kong thuộc lượt trận thứ 3 bảng C, vòng loại U17 châu Á 2026. Trận đấu diễn ra tối nay trên sân trung tâm bóng đá PVF tại Hưng Yên.

U17 Việt Nam (áo đỏ) vượt qua U17 Hong Kong (Ảnh: ASEAN Football).

Khác với hai trận đấu trước đó gặp Singapore (thắng 6-0) và Quần đảo Bắc Mariana (thắng 14-0), ở trận đấu này, U17 Việt Nam không còn thắng quá đậm.

Đội U17 Hong Kong gây ra khá nhiều khó khăn cho U17 Việt Nam. Dù vậy, với thực lực mạnh hơn, đội bóng của HLV Cristiano Roland vẫn ghi được hai bàn thắng trong trận đấu này.

Những người lập công cho U17 Việt Nam là Nguyễn Minh Thủy và Nguyễn Mạnh Cường. Qua đó, U17 Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 2-0.

Chiến thắng này giúp đội chủ nhà của bảng C có 9 điểm sau 3 trận toàn thắng, hiệu số bàn thắng bại là 22-0. Tuy nhiên, U17 Việt Nam đang bị U17 Malaysia bám sát.

Cũng trong buổi tối nay, trên sân Trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam, U17 Malaysia thắng U17 Macau 5-0. Đội bóng trẻ Malaysia cũng có 9 điểm sau 3 trận, hiệu số bàn thắng bại 19-0.

Ở một cặp đấu khác thuộc bảng C diễn ra hôm nay, Singapore thắng đội U17 Quần đảo Bắc Mariana 2-1. Singapore đứng thứ 3 bảng C với 4 điểm sau 3 trận.