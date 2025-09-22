Liên đoàn Bi sắt thế giới cấm các VĐV tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan

"Một vụ bê bối toàn cầu! Liên đoàn Bi sắt Thế giới (WPBF) đã cấm tổ chức nội dung bi sắt tại SEA Games 33, do Thái Lan đăng cai vào cuối năm nay. Họ nhấn mạnh rằng bất kỳ quốc gia nào dám cử vận ​​động viên (VĐV) sẽ bị cấm ngay lập tức trong hai năm", tờ Dailynews của Thái Lan đưa tin về lệnh cấm của Liên đoàn Bi sắt thế giới sau cuộc họp khẩn của Uỷ ban Olympic Thái Lan diễn ra vào chiều 22/9.

Ông Pimol Srivikorn, Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan họp báo thông tin về việc Liên đoàn Bi sắt thế giới cấm Thái Lan tổ chức môn bi sắt ở SEA Games 33 (Ảnh: Dailynews).

Theo đó, ông Pimol Srivikorn, Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan, cho biết WPBF đã gửi thư yêu cầu Thái Lan, với tư cách là chủ nhà của SEA Games 33, phải hủy bỏ nội dung thi đấu môn bi sắt.

Nguyên nhân lệnh cấm xuất phát từ việc WPBF trước đó đã ra lệnh cấm vĩnh viễn cựu Chủ tịch Hiệp hội Bi sắt Thái Lan - ông Sutthirot Praphanphat, không cho phép ông tham gia bất kỳ hoạt động quản lý nội bộ nào của môn bi sắt.

Ông Sutthirot Praphanphat bị cáo buộc tham ô, gian lận bầu cử và quấy rối tình dục, điều này dẫn đến việc ông bị trục xuất khỏi tư cách thành viên của WPBF. Dù vậy ông Sindhvanandha vẫn tiếp tục đóng nhiều vai trò trong ban quản lý của hiệp hội, dẫn tới WPBF ra lệnh cấm Thái Lan tổ chức môn bi sắt ở SEA Games 33.

"Những hành động vô trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, không xứng đáng với tư cách là Chủ tịch hiệp hội. Hành động của ông ta chỉ vì lợi ích cá nhân, gây tổn hại đến môn thể thao của chúng ta và hàng ngàn vận động viên trên toàn thế giới.

Điều này đặc biệt rõ ràng qua việc ông ta vẫn giữ vai trò ở hiệp hội mặc dù bị cấm tham gia suốt đời. Ông ta bị cáo buộc tham ô, gian lận bầu cử và quấy rối tình dục, dẫn đến việc Hiệp hội Bi sắt Thái Lan bị khai trừ khỏi tư cách thành viên quốc tế nếu ông ta tiếp tục giữ chức Chủ tịch.

Chúng tôi không thể chấp nhận việc môn thể thao có tính cạnh tranh rộng rãi của chúng tôi, vốn được Ủy ban Olympic quốc tế chính thức công nhận, bị lợi dụng một cách không đúng mực vì lợi ích của người khác.

Nguyên nhân là do Chủ tịch Hiệp hội không đủ năng lực và tư cách để tổ chức môn bi sắt tại SEA Games. Do đó, chúng tôi buộc phải từ chối đăng cai tổ chức môn bi sắt tại SEA Games sắp tới.

Chúng tôi cũng sẽ thông báo đến các Liên đoàn liên quan rằng bất kỳ quốc gia nào cử VĐV tham dự SEA Games sẽ bị cấm tham gia các giải đấu quốc tế trong hai năm, cho đến kỳ SEA Games tiếp theo tại Malaysia vào năm 2027. Điều này bao gồm Đại hội Thể thao Thế giới, Đại hội Thể thao Châu Á và Đại hội Thể thao bậc thầy Châu Á - Thái Bình Dương, cùng nhiều sự kiện thể thao khác", thông báo của WPBF nhấn mạnh.

Bi sắt là môn thể thao ưa chuộng ở nhiều nước ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam (Ảnh: Dailynews).

Lệnh cấm của WPBF đang gây hoang mang với các VĐV Thái Lan cũng như các nước ở Đông Nam Á khi SEA Games 33 sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Tại SEA Games 33, bi sắt nằm trong 50 môn thể thao được tổ chức, và theo lịch thi đấu dự kiến sẽ diễn ra từ 10 đến 15-12.

Hiện ban tổ chức SEA Games vẫn chưa đưa ra thông báo cụ thể về án cấm này.