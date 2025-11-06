Chuyên gia Malaysia: "Chỉ có phép màu mới giúp FAM thắng kiện FIFA ở CAS"

"Quên chuyện kiện ra Tòa án thể thao quốc tế (CAS) đi. Đừng lãng phí thời gian và tiền bạc nữa. Thật vô ích", đó là thông điệp của cựu huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Malaysia, Datuk Kamarul Ariffin Mohd Shahar về khả năng khiếu kiện thành công của FAM trước FIFA sau vụ bê bối nhập tịch cầu thủ.

Ủy ban Kỷ luật của FIFA hôm 3/11 đã bác đơn kháng cáo của FAM và giữ nguyên phán quyết hồi tháng 9. FAM trước đó đã bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11,6 tỷ đồng), trong khi 7 cầu thủ nhập tịch bị đình chỉ thi đấu 12 tháng và bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (hơn 66 triệu đồng) mỗi người vì tội làm giả giấy tờ để đại diện cho Malaysia.

7 cầu thủ này là Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garcas, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Cựu HLV đội tuyển Malaysiam Datuk Kamarul Ariffin Mohd Shahar khẳng định việc FAM kiện FIFA lên CAS chỉ lãng phí thời gian và tiền bạc (Ảnh: NST).

Ông Datuk Kamarul cho biết quyết định của FIFA là quyết định cuối cùng và việc kháng cáo lên CAS sẽ không thay đổi phán quyết.

"Thực tế, việc đưa vụ việc ra CAS cũng chẳng thay đổi được gì. FIFA đã phán quyết rằng hành vi làm giả giấy tờ liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch là hoàn toàn có căn cứ và hồ sơ đầy đủ.

Chỉ có phép màu mới giúp FAM chiến thắng FIFA khi khiếu kiện lên CAS. Đây là bởi vì trong hai năm qua, trong 54 vụ việc kiện FIFA lên CAS đều chung một kết quả thất bại. Không một trường hợp nào có thể giành chiến thắng. Điều đó cũng có nghĩa là chứng cứ của FIFA khá chắc chắn", ông Datuk Kamarul khẳng định.

Cựu HLV đội tuyển Malaysia cũng cho rằng, ưu tiên trước mắt của FAM là nên khôi phục uy tín và tính chính trực trong quản lý để giúp bóng đá Malaysia lấy lại niềm tin của người hâm mộ và các đối tác quốc tế.

"Theo quan điểm của tôi, kiện lên CAS chỉ là sự lãng phí tiền bạc và thời gian. FAM nên tiến lên và xây dựng lại sức mạnh tổ chức thay vì cứ mãi bận tâm đến vấn đề này.

Hình ảnh của FAM chắc chắn đã bị hoen ố, nhưng ban lãnh đạo cấp cao hiện phải vạch ra chiến lược để phục hồi sau sự việc này. Đừng ngoảnh lại phía sau, hãy tập trung vào việc sửa chữa những gì bên trong.

Hiện tại, FAM giống như một quả bóng xì hơi, vì vậy chúng ta đừng đá nó nữa. Điều chúng ta có thể làm là hỗ trợ họ, cho họ thời gian và không gian để hồi phục", ông Datuk Kamarul chốt lại.