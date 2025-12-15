Nhật ký SEA Games 33 ngày 15/12: Quách Thị Lan giành HCV

HCV (2): Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu, tán thủ 60kg nữ); Trương Văn Chưởng (wushu, tán thủ 70kg nam); HCB (4): Đặng Trần Phương Nhi (Wushu, nam quyền, nam côn và nam đao nữ); Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy (bắn súng, 10m súng ngắn đồng đội hỗn hợp); Nguyễn Thị Thủy Tiên (cử tạ, 63kg nữ); Bộ ba nữ (bi sắt); HCĐ (1): Bùi Thị Yến Nhi (Kickboxing, LowKick 48kg nữ);

Sau 5 ngày thi đấu chính thức tại SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 35 HCV, 34 HCB và 66 HCĐ, đang đứng thứ ba trên bảng tổng sắp. Trong ngày thi đấu hôm nay (15/12), bơi, điền kinh và cử tạ là những bộ môn mang lại nhiều hy vọng cho thể thao Việt Nam.

Ở bộ môn bơi, "Hoàng tử ếch" Phạm Thanh Bảo đang cho thấy sự thống trị tại đại hội thể thao năm nay ở các nội dung bơi ếch, anh sẽ tham dự nội dung 50m bơi ếch trong hôm nay với kỳ vọng tiếp tục giành HCV. Bên cạnh Thanh Bảo, còn có Trần Hưng Nguyên (200m bơi ngửa nam), Phạm Huy Hoàng (400m bơi tự do) cũng là những cái tên mang lại nhiều kỳ vọng.

Nguyễn Thị Oanh ăn mừng tấm HCV 5.000m tại SEA Games 33 (Ảnh: Mạnh Quân).

Ở bộ môn điền kinh, rất nhiều nội dung có vận động viên Việt Nam tham dự sẽ diễn ra trong ngày hôm nay. Đáng chú ý, "cô gái vàng" Nguyễn Thị Oanh và đồng đội Lê Thị Tuyết sẽ tham dự nội dung 10.000m. Ở nội dung 5.000m, Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết đã xuất sắc giành HCV và HCB. Nếu bảo vệ thành công tấm HCV 10.000m, Nguyễn Thị Oanh sẽ lập kỷ lục mới về số HCV SEA Games đối với một vận động viên điền kinh, và xứng danh "nữ hoàng điền kinh" mới. Hiện tại, Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Thị Huyền đều đang cùng sở hữu 13 HCV.

Ngoài hai "mỏ vàng', nhiều bộ môn khác cũng đang được đặt nhiều kỳ vọng, như Wushu có 5 nội dung thi chung kết biểu diễn, 2 chung kết đối kháng; cử tạ có 3 hạng cân thi đấu chung kết, Muay, Kick-boxing, bắn súng, bắn cung... đều là những môn có thể sẽ giúp Đoàn Thể Thao Việt Nam giành thêm HCV.