Nhật ký SEA Games 33 ngày 12/12: Em trai Ánh Viên, Huy Hoàng tỏa sáng

Danh sách huy chương của các vận động viên Việt Nam ở SEA Games 33 ngày 12/12: Huy chương vàng (10): Lê Thị Mộng Tuyền - Nguyễn Tâm Quang (Bắn súng - 10 m súng trường hỗn hợp đồng đội), Nguyễn Thị Hương - Ma Thị Thùy (Canoeing - đôi nữ 200m), Bạc Thị Khiêm (Taekwondo - 67-73kg nữ), Khuất Hải Nam (Karate - 67kg nam), Đinh Phương Thành (Thể dục dụng cụ - xà kép), Lý Ngọc Tài - Ngô Ron (bi sắt - đôi nam), Nguyễn Thị Thi - Nguyễn Thị Thúy Kiều (bi sắt - đôi nữ), Nguyễn Thị Ngọc (điền kinh - 400m nữ), Nguyễn Quang Thuấn (bơi - 400m hỗn hợp nam), Nguyễn Huy Hoàng (bơi - 1500m tự do nam). Huy chương bạc (6): Đinh Công Khoa (taekwondo - 58kg nam), Nguyễn Thị Diệu Ly (Karate - kumite -55kg nữ), Chu Văn Đức (Karate - kumite 55kg nam), Tạ Ngọc Tưởng (điền kinh - 400m nam), Trần Hưng Nguyên (bơi - 400m hỗn hợp nam), Mai Trần Tuấn Anh (bơi - 1500m tự do nam). Huy chương đồng (10): Cấn Văn Thắng (Ju-jitsu - 62kg nam), Nguyễn Tất Lộc (Ju-jitsu - 77kg nam), Phùng Thị Ngọc - Tơ Đăng Minh (Ju-jitsu - Duo Mix), Phạm Minh Bảo Kha (Taekwondo - đối kháng 74-80kg nam), Trương Thị Kim Tuyền (đối kháng 46-49kg nữ), Đinh Phương Thành (Thể dục dụng cụ - xà đơn), Lê Ngọc Phúc (điền kinh - 400m nam), Kim Thị Huyền (điền kinh - đẩy tạ nữ), Huỳnh Thị Mỹ Tiên (điền kinh - 100m rào nữ), Võ Thị Mỹ Tiên (bơi - 400m tự do nữ).

Sau hai ngày thi đấu ở SEA Games 33 tại Thái Lan, thể thao Việt Nam đứng thứ hai với 14 HCV, 8 HCB và 27 HCĐ, tạo đà tâm lý thuận lợi cho các ngày thi đấu tiếp theo.

Lịch thi đấu ngày 12/12 mở ra nhiều hy vọng mới cho thể thao Việt Nam, khi hàng loạt gương mặt quen thuộc như Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Hưng Nguyên (bơi), Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ) hay Huỳnh Thị Mỹ Tiên (điền kinh) đồng loạt xuất trận.

Thể thao Việt Nam kỳ vọng giành nhiều HCV trong ngày 12/12 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Ở môn bơi lội, tâm điểm là Nguyễn Huy Hoàng cự ly 1.500m tự do nam và bộ đôi Hưng Nguyên - Quang Thuấn ở 400m hỗn hợp, cùng nhóm nữ Võ Thị Mỹ Tiên, Khả Nhi tranh chấp các cự ly 100m và 400m tự do.

Môn điền kinh chờ đợi bất ngờ ở 100m rào nữ với Huỳnh Thị Mỹ Tiên, nhảy cao nam với Vũ Đức Anh, cùng các cự ly 400m và 1500m.

Các môn võ thuật tiếp tục là điểm tựa, với judo, ju-jitsu và karate có nhiều trận chung kết. Thể dục dụng cụ đặt trọng tâm vào Đinh Phương Thành và Quỳnh Nam tranh chấp xà đơn, xà kép, nhảy chống.

Các môn đồng đội, futsal nữ, bóng chuyền nữ, baseball5 và cầu mây đều bước vào những trận then chốt, mở ra cơ hội tiến sâu nếu giữ phong độ. Các môn như bắn súng, canoeing, rowing, golf, leo núi và trượt băng cũng mang tới hy vọng tranh huy chương cho thể thao Việt Nam.

Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 33 sau hai ngày đầu tiên (Ảnh: Asean Football).