Nhật ký SEA Games 33 ngày 15/12: Ngày vàng của điền kinh, Wushu

Trong ngày thi đấu hôm nay, Đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm 5 HCV, trong đó có 2 tấm HCV ở nội dung tán thủ của môn Wushu. Nguyễn Thị Thu Thủy và Trương Văn Chưởng đều tỏ ra vượt trội so với các đối thủ ở các trận chung kết. Những chiến thắng này cũng phần nào xoa dịu nỗi tiếc nuối sau thất bại của các vận động viên ở nội dung biểu diễn trước đó.

Ở môn điền kinh, các vận động viên Việt Nam tiếp tục thể hiện sức mạnh khi mang về thêm 3 HCV, thuộc về Quách Thị Lan, Nguyễn Trung Cường và Nguyễn Thị Oanh.

Nguyễn Thị Oanh, Lê Thị Tuyết nhận HCV, HCB nội dung 10.000m (Ảnh: Khoa Nguyễn)

Đáng chú ý, Nguyễn Thị Oanh giành tấm HCV thứ 14 trong sự nghiệp tại đấu trường SEA Games sau khi chinh phục cự ly 10.000m, qua đó trở thành vận động viên điền kinh Việt Nam giàu thành tích nhất tại sân chơi Đông Nam Á.

Thành tích của thể thao Việt Nam ở SEA Games 33 ngày 14/12 HCV (5): Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu, tán thủ 60kg nữ); Trương Văn Chưởng (wushu, tán thủ 70kg nam); Quách Thị Lan (điền kinh, 400m rào nữ); Nguyễn Trung Cường (điền kinh, 3000m rào nam); Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 10.000m nữ); HCB (11): Đặng Trần Phương Nhi (Wushu, nam quyền, nam côn và nam đao nữ); Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy (bắn súng, 10m súng ngắn đồng đội hỗn hợp); Nguyễn Thị Thủy Tiên (cử tạ, 63kg nữ); Bộ ba nữ (bi sắt); Lê Thị Tuyết (điền kinh, 10.000m nữ); Võ Thị Mỹ Tiên (bơi, 800 tự do nữ); Nguyễn Thị Thu Hà (điền kinh, 800m nữ); Hà Thị Thu, Kha Thanh Trúc, Lê Thị Cẩm Tú, Phùng Thị Thu (điền kinh, 4x100m nữ); Dương Văn Hoàng Quy (bơi, 200m bơi bướm nam); Đội bóng chuyền nữ; Trần Văn Nguyễn Quốc (bơi, 400m tự do nam) HCĐ (3): Bùi Thị Yến Nhi (Kickboxing, LowKick 48kg nữ); Nguyễn Quang Thuấn (bơi, 200m bơi bướm nam); Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 400m tự do nam)

Sau 5 ngày thi đấu chính thức tại SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 35 HCV, 34 HCB và 66 HCĐ, đang đứng thứ ba trên bảng tổng sắp. Trong ngày thi đấu hôm nay (15/12), bơi, điền kinh và cử tạ là những bộ môn mang lại nhiều hy vọng cho thể thao Việt Nam.

Ở bộ môn bơi, "Hoàng tử ếch" Phạm Thanh Bảo đang cho thấy sự thống trị tại đại hội thể thao năm nay ở các nội dung bơi ếch, anh sẽ tham dự nội dung 50m bơi ếch trong hôm nay với kỳ vọng tiếp tục giành HCV. Bên cạnh Thanh Bảo, còn có Trần Hưng Nguyên (200m bơi ngửa nam), Phạm Huy Hoàng (400m bơi tự do) cũng là những cái tên mang lại nhiều kỳ vọng.

Nguyễn Thị Oanh ăn mừng tấm HCV 5.000m tại SEA Games 33 (Ảnh: Mạnh Quân).

Ở bộ môn điền kinh, rất nhiều nội dung có vận động viên Việt Nam tham dự sẽ diễn ra trong ngày hôm nay. Đáng chú ý, "cô gái vàng" Nguyễn Thị Oanh và đồng đội Lê Thị Tuyết sẽ tham dự nội dung 10.000m. Ở nội dung 5.000m, Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết đã xuất sắc giành HCV và HCB. Nếu bảo vệ thành công tấm HCV 10.000m, Nguyễn Thị Oanh sẽ lập kỷ lục mới về số HCV SEA Games đối với một vận động viên điền kinh, và xứng danh "nữ hoàng điền kinh" mới. Hiện tại, Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Thị Huyền đều đang cùng sở hữu 13 HCV.

Ngoài hai "mỏ vàng', nhiều bộ môn khác cũng đang được đặt nhiều kỳ vọng, như Wushu có 5 nội dung thi chung kết biểu diễn, 2 chung kết đối kháng; cử tạ có 3 hạng cân thi đấu chung kết, Muay, Kick-boxing, bắn súng, bắn cung... đều là những môn có thể sẽ giúp Đoàn Thể Thao Việt Nam giành thêm HCV.