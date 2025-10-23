Tân HLV đội tuyển Thái Lan ra mắt, nói về mục tiêu World Cup

Chỉ hai ngày sau khi sa thải HLV Masatada Ishii (người Nhật Bản), Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) chính thức ra mắt HLV mới, ông Anthony Hudson (người Anh).

Tân HLV đội tuyển Thái Lan Anthony Hudson (Ảnh: FAT).

Trước khi ngồi vào ghế HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, ông Hudson là Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) FAT. Trước nữa, ông dẫn dắt CLB BG Pathum United (Thái Lan) hồi đầu năm nay, là HLV của CLB Al Arabi SC (Qatar) năm 2024, CLB Al Markhiya (Qatar) năm 2023.

Còn ở cấp độ đội tuyển quốc gia, ông Anthony Hudson là HLV tạm quyền của đội tuyển Mỹ năm 2023, HLV đội tuyển New Zealand trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2017, HLV đội tuyển Bahrain từ năm 2013 đến 2014.

Cùng với đội tuyển New Zealand, ông Anthony Hudson từng vô địch châu Đại Dương năm 2016.

Sau khi được chính thức giới thiệu là HLV đội tuyển Thái Lan vào chiều nay, vị HLV người Anh nói: “Tôi có niềm đam mê với đội tuyển Thái Lan, tôi yêu đất nước này. Tôi nói điều đó không phải vì hôm nay, trong phòng này, chật kín các phóng viên Thái Lan. Tôi nói điều đó vì tôi có ước mơ đưa đội tuyển Thái Lan vào vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2027”.

Ông Hudson muốn đưa đội tuyển Thái Lan vào World Cup (Ảnh: FAT).

“Thời gian gần đây, đội tuyển Thái Lan thường bị chỉ trích, nhưng tôi biết mọi người Thái Lan đều quan tâm đến đội tuyển quốc gia. Tôi muốn làm cho người hâm mộ tự hào, muốn các cầu thủ tự hào khi khoác áo đội tuyển”, ông Anthony Hudson nói thêm.

Một trong những vấn đề được giới truyền thông và giới bóng đá Thái Lan quan tâm, đó là khả năng đội bóng xứ sở chùa vàng dự World Cup 2030 với HLV mới.

Về vấn đề này, HLV Anthony Hudson không hề né tránh: “Tôi tin rằng đội tuyển Thái Lan có thể lọt vào VCK World Cup. Để hướng đến mục tiêu đấy, chúng tôi cần được thi đấu cọ xát nhiều hơn. Bóng đá Thái Lan cần phát triển nguồn cầu thủ trẻ cho World Cup”.

“Tôi có phong cách khác với HLV Masatada Ishii, nhưng sẽ thật điên rồ nếu thay đổi triệt để những thành quả mà ông Ishii đã làm được cho đội tuyển Thái Lan.

Thay vào đó, tôi sẽ thay đổi đội tuyển quốc gia từng bước một, phát triển đội tuyển từng bước một. Thế nên, tôi sẽ không dùng từ làm cách mạng với đội tuyển Thái Lan”, vẫn là lời của vị HLV người Anh.