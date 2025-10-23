Xác định đủ 15 đối thủ của đội tuyển futsal Việt Nam tại giải châu Á

Khi bảng D vòng loại futsal châu Á kết thúc sáng nay, hai cái tên cuối cùng góp mặt tại giải đấu này sẽ là Saudi Arabia và Iraq.

Đội tuyển futsal Việt Nam đã biết hết các đối thủ tại giải futsal châu Á 2026 (Ảnh: VFF).

Iraq dẫn đầu bảng D vòng loại với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng, họ vào vòng chung kết (VCK) với vé dành cho đội đầu bảng vòng loại. Còn Saudi Arabia đứng nhì bảng D, họ vào VCK futsal châu lục với vé dành cho một trong 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Saudi Arabia đứng thứ 5 trong nhóm 7 đội nhì bảng, đội bóng xứ sở Ả rập chính thức đẩy Myanmar (đội xếp cuối trong nhóm các đội nhì bảng) ra khỏi giải đấu này.

16 đội vào VCK giải futsal châu Á 2026 gồm chủ nhà Indonesia, Australia (nhất bảng A vòng loại), Thái Lan (bảng B), Nhật Bản (bảng C), Iraq (D), Việt Nam (E), Kyrgyzstan (F), Iran (G) và Afghanistan (H), Kuwait (nhì bảng A), Hàn Quốc (nhì bảng B), Uzbekistan (nhì bảng F), Tajikistan (nhì bảng C), Saudi Arabia (nhì bảng D), Lebanon (nhì bảng E) và Malaysia (nhì bảng G).

Đội tuyển futsal Thái Lan (áo xanh) và Hàn Quốc cũng có mặt tại VCK (Ảnh: FAT).

VCK giải futsal châu Á sẽ diễn ra từ ngày 27/1/2026 đến 7/2/2026. Đội tuyển futsal Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2, bên cạnh các đội Uzbekistan, Afghanistan và Iraq.

Trong khi đó, nhóm hạt giống số một có các đội chủ nhà Indonesia, Iran, Nhật Bản và Thái Lan. Nhóm hạt giống số 3 gồm Kuwait, Tajikistan, Saudi Arabia và Kyrgyzstan. Còn nhóm hạt giống số 4 có các đội Australia, Lebanon, Hàn Quốc và Malaysia.

Với cách xếp hạt giống này, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ tránh được hai đối thủ rất khó chịu gồm Uzbekistan và Iraq. Chúng ta có thể rơi vào bảng đấu nhẹ tại VCK.