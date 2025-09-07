HLV U23 Yemen tuyên bố đanh thép trước trận quyết đấu với U23 Việt Nam

Sau loạt trận thứ hai của vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra tối qua (6/9), U23 Yemen có 6 điểm, bằng điểm với U23 Việt Nam, nhưng tạm xếp dưới vì kém chỉ số phụ.

U23 Yemen có cùng 6 điểm giống U23 Việt Nam (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Nếu U23 Yemen giành chiến thắng trước đoàn quân của HLV Kim Sang Sik vào ngày 9/9 tới đây, họ sẽ vượt qua chúng ta để dẫn đầu bảng C, đồng thời sẽ giành vé chính thức đến với vòng chung kết (VCK) giải U23 châu Á.

Theo điều lệ của giải đấu này, các đội đầu bảng cùng 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất (có tổng cộng 11 bảng) sẽ giành quyền lọt vào VCK.

Sau trận thắng U23 Bangladesh tối qua, HLV Al Sunaini của U23 Yemen nói: “Hiệu suất thi đấu của các cầu thủ Yemen đã được cải thiện rõ rệt. U23 Yemen đã thi đấu ở một đẳng cấp tốt hơn, kiểm soát trận đấu tốt hơn. Chúng tôi đã chiến đấu đến những giây phút cuối cùng. U23 Yemen hoàn toàn xứng đáng với các chiến thắng đã qua”.

U23 Yemen quyết đánh bại U23 Việt Nam (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Trước mắt U23 Yemen là U23 Việt Nam. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik được đánh giá mạnh nhất bảng C. HLV Al Sunaini chuẩn bị tinh thần để đón nhận thử thách lớn đến từ đội chủ nhà của bảng C.

Vị HLV này chia sẻ: “U23 Yemen sẽ bước vào trận gặp U23 Việt Nam với quyết tâm cao nhất. Mục tiêu của chúng tôi không gì khác ngoài việc giành chiến thắng trước U23 Việt Nam, qua đó giành ngôi đầu bảng C”.

“Bất kỳ đội nào muốn vượt qua vòng bảng, đến với VCK đều phải luôn cố gắng, chiến đấu đến cùng trong mọi trận đấu. Không có sự chênh lệch quá lớn về trình độ giữa các đội ở bảng C. Sự tập trung, lòng quyết tâm của các đội ở từng trận đấu sẽ quyết định kết quả và thứ hạng của các đội bóng trong bảng”, HLV Al Sunaini khẳng định.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Yemen diễn ra lúc 19h00 tối 9/9, trên sân Việt Trì (Phú Thọ).