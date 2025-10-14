Nhận định tuyển Việt Nam - Nepal (19h30 hôm nay): Thị uy sức mạnh

*Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nepal trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027 sẽ diễn ra lúc 19h30 tối nay, trên sân Thống Nhất (TPHCM). Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Trước giờ bóng lăn, HLV Kim Sang Sik (người Hàn Quốc) của đội tuyển Việt Nam tuyên bố sẽ thắng đậm Nepal. Ông Kim cũng hé lộ ông đã cho các học trò luyện các bài tấn công khác nhau, đa dạng hơn, nhằm ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới Nepal.

Đội tuyển Việt Nam sẽ ghi nhiều bàn thắng trước Nepal? (Ảnh: Nam Anh).

So với trận lượt đi cách đây ít ngày, ở trận lượt về tối nay, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ có thay đổi ở một số vị trí quan trọng. Ví dụ như trên hàng tiền đạo, Tuấn Hải mờ nhạt trong trận đấu ngày 9/10, có thể được thay thế bằng người khác.

Trong trường hợp hàng tiền đạo có sự thay đổi, các chân sút trẻ gồm Gia Hưng, Đình Bắc, Thanh Nhàn đều sẵn sàng xuất hiện trên sân, chơi bên cạnh đàn anh Nguyễn Tiến Linh.

Trong đó, Gia Hưng (1m81) và Đình Bắc (1m80) có thể hình tốt, có thể giúp đội tuyển Việt Nam gia tăng sức mạnh trong các pha không chiến. Còn Thanh Nhàn là cầu thủ nổi bật về mặt tốc độ, sẽ giúp cho các pha tấn công bên phía cánh phải của đội tuyển Việt Nam nhanh hơn.

Ở trận đấu hôm 9/10, Thanh Nhàn có một lần chọc thủng lưới đối phương trong hiệp hai. Chỉ tiếc rằng pha ghi bàn ấy không được công nhận, do trước đó Thanh Nhàn đã rơi vào thế việt vị.

Tiến Linh sẽ lại là chủ công của đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Nam Anh).

Dù không ghi bàn, nhưng cách Thanh Nhàn tung chân dứt điểm đưa bóng vào lưới Nepal cho thấy kỹ thuật của anh khá hoàn chỉnh, động tác nhanh nhẹn, sự nhạy bén cao.

Thanh Nhàn nói riêng và các cầu thủ trong lứa tuổi 23 nói chung có thêm một yếu tố khác rất đáng chú ý, đó là khát khao thể hiện bản thân ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Khát khao này sẽ giúp cho họ thi đấu năng nổ hơn, nhiệt tình hơn, không ngại các tình huống va chạm với đối thủ.

Về phía Nepal, điểm mạnh nhất của họ là thể lực. Trong hiệp một của trận lượt đi, khi còn đủ 11 người trên sân, các cầu thủ Nepal đeo bám cầu thủ Việt Nam rất tốt, khiến cho các chân sút của đội chủ nhà rất khó đá. Trong hiệp hai, sau khi xuống sức và bị thiếu người, Nepal mới để thủng lưới.

Còn lại, về các mặt như kỹ thuật, kinh nghiệm và năng lực phối hợp nhóm, các cầu thủ Nepal không thể sánh với các cầu thủ Việt Nam. Chỉ cần đoàn quân của HLV Kim Sang Sik phát huy đúng khả năng chuyên môn của mình, chúng ta sẽ thắng.

Chưa kể là sau trận đấu cách đây ít ngày, đội tuyển Việt Nam đã hiểu được các điểm mạnh và điểm yếu của đối phương, giúp chúng ta có nhiều phương án để khai thác đội bóng đến từ Nam Á. Từ đó, đội tuyển Việt Nam sẽ ghi được nhiều bàn thắng hơn so với trận lượt đi.

Dự đoán: Đội tuyển Việt Nam thắng 4-0.