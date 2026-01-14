Nhận diện sức mạnh, thực lực đối thủ U23 UAE của U23 Việt Nam

U23 UAE hòa U23 Syria 1-1

Sau loạt trận cuối của bảng B, danh tính đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang Sik đã chính thức lộ diện. U23 UAE, với trận hòa 1-1 trước U23 Syria, đã giành vị trí nhì bảng để ghi tên mình vào vòng tứ kết, đối đầu trực tiếp với U23 Việt Nam.

Tiền đạo Junior Ndiaye từng là tài năng trẻ của bóng đá Pháp trước khi chọn nhập tịch UAE (Ảnh: AFC).

Tại giải đấu năm nay, U23 UAE đem đến đội hình chất lượng với dàn cầu thủ có chiều cao tốt và giàu tốc độ. Đáng chú ý nhất chính là tiền đạo cao 1m80, Junior Ndiaye (sinh năm 2005).

Tiền đạo 21 tuổi này không phải là một cầu thủ Tây Á đơn thuần, anh được đào tạo bài bản tại Pháp, từng khoác áo U17 Pháp và đang thuộc biên chế CLB Montpellier tại Ligue 2. Ndiaye sở hữu khả năng càn lướt, che chắn bóng và bứt tốc ở đẳng cấp rất cao.

Sức rướn, tốc độ và khả năng ép sát vòng cấm của cầu thủ 21 tuổi bên phía UAE đã được chứng minh bằng bàn thắng vào lưới U23 Qatar.

Tuy nhiên, đằng sau hàng công đầy sức mạnh của U23 UAE lại là một hệ thống phòng ngự thiếu tính liên kết. Chính trận thua 0-3 trước U23 Nhật Bản chính là minh chứng rõ nét nhất.

Khi đối đầu với một đối thủ có tổ chức tốt, biết cách kiểm soát nhịp độ trận đấu và duy trì sức ép liên tục, hàng phòng ngự của UAE rất dễ bị xuyên thủng. Trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, U23 UAE giành 4 chiến thắng, 2 trận hòa và để thua 4 trận, ghi 18 bàn và thủng lưới 11 bàn.

Đình Bắc được kỳ vọng sẽ tỏa sáng giúp U23 việt Nam vào bán kết (Ảnh: AFC).

Những con số này cho thấy khả năng ghi bàn của U23 UAE không hề thấp, nhưng hàng thủ của họ cũng không tốt. Ở giải đấu năm nay, U23 UAE đã để lọt lưới đến 4 bàn sau 3 trận vòng bảng.

Một chi tiết đáng chú ý khác, U23 UAE chưa từng vượt qua vòng tứ kết trong lịch sử tham dự giải U23 châu Á. Điều này cho thấy đội bóng Tây Á có thể bùng nổ trước các đối thủ yếu, nhưng lại thường hụt hơi khi bước vào những trận đấu mang tính chất "sống còn".

Trong khi đó, U23 Việt Nam đang sở hữu một tâm thế hoàn toàn khác. Việc đánh bại đội bóng mạnh nhất Tây Á là U23 Saudi Arabia đã giúp “Những chiến binh sao vàng” cởi bỏ mọi rào cản tâm lý.

Với phong độ thăng hoa sau 3 trận toàn thắng vòng bảng, U23 Việt Nam có quyền tự tin vào thắng lợi trước U23 UAE. Lối chơi kỷ luật và khả năng thoát pressing nhạy bén mà HLV Kim Sang Sik đang xây dựng hoàn toàn có thể khai thác vào những khoảng trống, nơi hàng thủ UAE thường để lộ khi dâng cao tấn công.