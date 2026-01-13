Siêu máy tính chỉ ra đối thủ của U23 Việt Nam ở tứ kết U23 châu Á 2026

Sau khi kết thúc vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối, U23 Việt Nam đã chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết giải U23 châu Á 2026 với vị thế đội dẫn đầu bảng A. Theo phân nhánh của ban tổ chức, đối thủ của “Rồng vàng” sẽ là đội nhì bảng B, nơi đang diễn ra cuộc cạnh tranh gay gắt giữa U23 UAE và U23 Syria.

U23 UAE được dự đoán sẽ là đối thủ của U23 Việt Nam ở vòng tứ kết giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

Theo thống kê từ siêu máy tính của AFC, xác suất để U23 UAE trở thành đối thủ của U23 Việt Nam lên tới 67%. Các thuật toán dựa trên phong độ hiện tại, tương quan lực lượng và các kịch bản bảng đấu cho thấy đại diện Tây Á đang nắm lợi thế cực lớn để bảo vệ vị trí thứ hai sau U23 Nhật Bản.

Cụ thể, ở lượt trận cuối cùng bảng B, U23 UAE chỉ cần một kết quả hòa trước U23 Syria là đủ điều kiện đi tiếp nhờ chỉ số phụ tốt hơn. Siêu máy tính đánh giá khả năng UAE giành điểm (thắng hoặc hòa) lên đến 87%, trong khi cơ hội để Syria lật ngược thế cờ chỉ vỏn vẹn 13%.

Dù từng để thua 0-3 trước U23 Nhật Bản giàu sức mạnh, U23 UAE vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ lối chơi thực dụng và khả năng tổ chức phòng ngự kín kẽ.

Cùng với đó, thủ thành Adli Mohamed đang có phong độ cực cao với nhiều pha cứu thua xuất thần, bao gồm cả việc cản phá thành công penalty cũng là điểm tựa để U23 UAE kỳ vọng vượt qua U23 Syria ở trận đấu sắp tới.

Tuy nhiên, việc siêu máy tính chỉ ra U23 UAE là đối thủ tiềm năng ở trận tứ kết cũng mang lại những tín hiệu lạc quan cho U23 Việt Nam. So với lối chơi biến hóa của Nhật Bản, phong cách thực dụng của UAE được cho là "dễ thở" hơn đối với hệ thống phòng ngự phản công mà HLV Kim Sang Sik đang vận hành rất trơn tru.

Việc giành ngôi đầu bảng A không chỉ giúp U23 Việt Nam tránh được đội bóng mạnh như Nhật Bản mà còn giúp “Rồng vàng” có lợi thế lớn về lịch thi đấu. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ có nhiều hơn đối thủ ở bảng B một ngày nghỉ, đây là yếu tố then chốt trong một giải đấu có mật độ dày đặc như U23 châu Á.

U23 Việt Nam tràn đầy tự tin sau khi đánh bại U23 Saudi Arabia (Ảnh: AFC).

Bên cạnh đó, tinh thần của các cầu thủ đang lên rất cao sau chiến thắng thuyết phục 1-0 trước chủ nhà U23 Saudi Arabia. Sự tỏa sáng của những cá nhân như Đình Bắc hay thủ môn Trung Kiên cho thấy U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho mọi thử thách tại vòng đấu loại trực tiếp.

Trận tứ kết của U23 Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 22h30 ngày 16/1 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Prince Abdullah Al Faisal. Đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ chính thức lộ diện sau khi loạt trận cuối bảng B kết thúc vào 23h30 tối nay.