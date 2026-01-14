CLB Philippines: "U23 Việt Nam truyền cảm hứng cho Đông Nam Á"

U23 Việt Nam tạo dấu ấn lớn tại giải U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia khi đoàn quân của HLV Kim Sang Sik giành được cả ba chiến thắng ở vòng bảng, qua đó tiến vào tứ kết với thành tích đứng đầu bảng A, điều chưa đội bóng trẻ nào của Việt Nam làm được tại sân chơi châu lục.

U23 Việt Nam toàn thắng tại vòng bảng U23 châu Á (Ảnh: AFC).

Ấn tượng với thành tích của U23 Việt Nam, trang chủ của CLB Manila Montet của Philipines cho biết: "Đội tuyển U23 Việt Nam đã tạo nên dấu ấn đáng nhớ khi đứng đầu bảng đấu sau chiến thắng 1-0 trước đội chủ nhà Saudi Arabia, qua đó loại đối thủ ngay trên sân nhà của họ. Đó là chiến thắng của sự bản lĩnh và kỷ luật. Không sợ hãi, không viện lý do, chỉ có niềm tin, tổ chức chiến thuật chặt chẽ và tinh thần thi đấu quả cảm".

Manila Montet cũng cho rằng, chiến thắng tuyệt đối ở vòng bảng U23 châu Á không chỉ là thành tích riêng của thầy trò, HLV Kim Sang Sik: "Câu chuyện này không chỉ nói về Việt Nam. Đây là câu chuyện của bóng đá Đông Nam Á".

Đội bóng của Philippines nhận định: "Khi một đội bóng trong khu vực đủ sức đối đầu và đánh bại một cường quốc bóng đá châu lục, thông điệp được gửi đi không chỉ dành cho người hâm mộ Việt Nam, mà cho toàn bộ khu vực, trong đó có Philippines: đẳng cấp này không phải là đặc quyền của riêng ai, sân khấu này không hề khép lại với các đội bóng Đông Nam Á, và chúng ta hoàn toàn có chỗ đứng ở đây.

HLV Kim Sang Sik đang thăng hoa cùng bóng đá Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

U23 Việt Nam không chiến thắng nhờ lợi thế về thể hình, tiềm lực tài chính hay danh tiếng. Thành công của họ đến từ nền tảng cấu trúc rõ ràng, sự kiên nhẫn trong phát triển, bản lĩnh thi đấu và tinh thần tập thể, những yếu tố mà bất kỳ nền bóng đá nào cũng có thể xây dựng nếu có định hướng đúng và sự đầu tư nghiêm túc.

Với bóng đá Philippines, chiến thắng của Việt Nam mang ý nghĩa như một nguồn động lực mạnh mẽ: là sự tự tin, là minh chứng, là lời khẳng định rằng những mục tiêu lớn hơn hoàn toàn có thể đạt tới nếu dám mơ, dám làm và làm đến cùng.

Bóng đá Đông Nam Á đang từng bước vươn lên trên bản đồ châu lục. Và khi một đội bóng trong khu vực đứng dậy và tiến lên, cả khu vực cũng được tiếp thêm niềm tin để cùng nhau đi lên".

Cách đây gần một tháng, CLB Manila Montet từng gây chú ý trong cộng đồng hâm mộ bóng đá khu vực Đông Nam Á khi đăng tải "tâm thư" với sự thấu hiểu, chia sẻ gửi người hâm mộ Việt Nam sau chiến thắng đầy tranh cãi của đội tuyển nữ Philippines trước đội tuyển nữ Việt Nam ở trận chung kết SEA Games 33.