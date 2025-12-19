"Thất bại trước U22 Việt Nam cho thấy bóng đá Thái Lan đang ảo tưởng"

"Bây giờ, chúng ta phải thừa nhận rằng bóng đá Việt Nam thực sự mạnh mẽ. Nhưng điều đáng sợ hơn là, liệu chúng ta thực sự vẫn chưa đủ tốt?", tờ Siam Sport bình luận trong bài viết nhấn mạnh sự sụp đổ của "Bầy voi chiến" trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Thái Lan và Việt Nam trên sân Rajamangala tối 18/12.

Các cầu thủ U22 Việt Nam và HLV Kim Sang Sik ăn mừng sau khi giành HCV SEA Games 33 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tờ báo Thái Lan cho rằng ngày 18/12 lẽ ra là một ngày ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Thái Lan tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33, nhưng thay vào đó lại trở thành một ngày ghi dấu một chương đau buồn mới trong lịch sử bóng đá "xứ sở chùa Vàng".

Việc U22 Thái Lan dẫn trước U22 Việt Nam với tỷ số 2-0 trong hiệp 1 nhưng rồi lại để đối thủ ngược dòng đánh bại với tỷ số chung cuộc 3-2 đã khiến truyền thông và người hâm mộ cảm thấy cay đắng, mà ngay cả Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, Madam Pang cũng chỉ biết thốt lên một câu "Đau lòng quá" sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

"Thất bại này không chỉ đơn thuần là việc mất đi một huy chương vàng mà nó thực sự đã gây ra một cuộc khủng hoảng niềm tin.

Lời nguyền 4 lần liên tiếp không thể vô địch SEA Games đã tái hiện, bởi đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển quốc gia Thái Lan không giành được HCV SEA Games trong một thời gian dài như vậy.

Thất bại này đánh dấu lần đầu tiên sau 58 năm chúng ta để mất chức vô địch SEA Games trên cương vị "chủ nhà". Câu hỏi vang vọng khắp SVĐ Quốc gia Rajamangala không chỉ là "sao chúng ta lại thua?" mà còn là "liệu chúng ta đã từ bỏ hy vọng, hay đơn giản là chúng ta không đủ giỏi?", tờ Siam Sport bình luận một cách chua chát.

Đặc biệt tờ báo Thái Lan cũng thừa nhận rằng bóng đá Việt Nam gây ấn tượng mạnh trong năm 2025, các cầu thủ không chỉ phát triển về mặt thể chất mà còn tạo ra một tập thể mạnh mẽ, vững chắc.

"Hình ảnh niềm vui khi dẫn trước 2-0 chỉ là ảo ảnh, củng cố thực tế rằng chúng ta đang ngủ quên trên những thành công trong quá khứ… trong khi những người xung quanh đang vượt trội hơn chúng ta trên thực tế.

Đã đến lúc chúng ta ngừng viện cớ và thành thật tự hỏi: Chúng ta vẫn còn là "Những chú voi chiến" hùng mạnh hay chỉ là một cái tên cũ đang chờ bị lãng quên?

Nếu chúng ta không muốn danh hiệu số 1 ở Đông Nam Á chỉ còn là huyền thoại để kể lại cho các thế hệ tương lai, chúng ta cần ngừng tự lừa dối mình và bắt đầu xây dựng lại niềm tin từ đống đổ nát của ngày hôm nay", tờ Siam Sport khẳng định.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ Thái Lan khi chỉ về nhì ở SEA Games 33 (Ảnh: Thairath).

Một tờ báo khác của Thái Lan là Dailynews cũng thừa nhận bóng đá Thái Lan giờ đây không còn giữ được vị thế số 1 ở Đông Nam Á sau khi 3 trong 4 môn bóng đá ở SEA Games 33 đều không thể giành được HCV như mục tiêu đề ra trước lúc khởi tranh.

"Thất bại, hay chỉ giành được huy chương bạc, không phải là điều đáng thất vọng nhất. Nhưng điều đau lòng nhất sẽ là nếu chúng ta không chấp nhận rằng mình không còn là "nhà vô địch Đông Nam Á" nữa và không rút kinh nghiệm từ những sai lầm để tiến bộ", tờ DailyNews bình luận.

"Hãy ngừng tự lừa dối bản thân rằng chúng ta là nhà vô địch Đông Nam Á, rằng các cầu thủ Thái Lan rất giỏi, các huấn luyện viên Thái Lan rất giỏi, nhưng đây là lý do tại sao chúng ta thất bại.

Ngày nay, Việt Nam tốt hơn Thái Lan. Có lẽ họ đã tốt hơn từ lâu rồi, chỉ là chúng ta không muốn thừa nhận điều đó mà thôi. Một trong những lý do chính khiến họ giỏi hơn chúng ta ngày hôm nay là vì hôm qua họ đã thừa nhận rằng chúng ta giỏi hơn.

Và chúng ta nên lấy đó làm động lực, cùng nhau nỗ lực và hợp tác trên mọi lĩnh vực cho đến khi vượt qua được họ", tờ báo Thái Lan chốt lại.