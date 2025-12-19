U22 Việt Nam về Hà Nội, rạng rỡ sau chiến dịch SEA Games 33

Tối 19/12, sau chuyến bay kéo dài 2 tiếng từ Bangkok (Thái Lan), toàn thể Ban huấn luyện và cầu thủ U22 Việt Nam, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã có mặt ở sân bay Nội Bài (Hà Nội). Thầy trò HLV Kim Sang Sik rạng rỡ với chiến tích giành tấm HCV SEA Games 33 trên đất Thái Lan.

Lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có mặt để tặng hoa, chúc mừng đội bóng đạt được thành tích cao nhất ở Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Sau khi về nước, U22 Việt Nam sẽ có khoảng 4 ngày để nghỉ ngơi. Ngày 23/12, toàn đội tập luyện trở lại để chuẩn bị cho giải U23 châu Á 2026 diễn ra ở Saudi Arabia. Đầu tháng 1, đoàn quân HLV Kim Sang Sik lên đường sang Saudi Arabia và tập luyện hướng đến trận mở màn gặp Jordan vào ngày 6/1.

U22 Việt Nam khép lại hành trình tại SEA Games 33 với tấm HCV đầy cảm xúc, sau khi lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại chủ nhà U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 tại sân Rajamangala.

Cầu thủ U22 Việt Nam rời Bangkok vào trưa 19/12 sau chiến dịch SEA Games 33 (Ảnh: An An).

Sau một đêm nghỉ ngơi, trưa 19/12, các thành viên U22 Việt Nam rời khách sạn tại Bangkok (Thái Lan), di chuyển ra sân bay để về nước vào lúc 15h55. Sau khoảng 2 tiếng, Đình Bắc và các đồng đội đặt chân xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội), chính thức kết thúc chiến dịch SEA Games 33.

Sau khi đội tuyển U22 Việt Nam giành được huy chương vàng (HCV) SEA Games 33, VFF đã thưởng nóng cho đội bóng của HLV Kim Sang Sik. Một nhà tài trợ đồng hành cũng thưởng cho đội.

Cụ thể, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng cho đội tuyển U22 Việt Nam một tỷ đồng, sau chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan trong trận tranh HCV SEA Games 33 tối qua (18/12).

Về phía một nhà tài trợ của VFF, nhà tài trợ này cũng thưởng cho đội bóng của HLV Kim Sang Sik 500 triệu đồng, cho chiến thắng trong trận chung kết trên sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).

Trước đó, VFF từng thưởng cho đội tuyển U22 Việt Nam 600 triệu đồng cho thành tích vào bán kết. Còn sau khi đội thắng U22 Malaysia ở bán kết và giành quyền vào chung kết, đội được thưởng thêm 500 triệu đồng.

Tổng cộng, VFF thưởng cho đội tuyển U22 Việt Nam 2,1 tỷ đồng tại SEA Games 33. Còn với nhà tài trợ của VFF, ngoài số tiền 500 triệu đồng công bố thưởng cho đội sau khi giành HCV, nhà tài trợ này từng tặng 500 triệu đồng cho hai đội bóng đá nam nữ Việt Nam trước SEA Games.

HLV Kim Sang Sik và các học trò đã có kỳ SEA Games 33 thành công rực rỡ (Ảnh: An An).

Đội tuyển U22 Việt Nam nhận được 250 triệu đồng từ nhà tài trợ nói trên trước khi dự SEA Games. Tổng cộng, đội nhận được 750 triệu đồng từ nhà tài trợ này. Cộng với số tiền 2,1 tỷ đồng từ VFF, U22 Việt Nam đã có 2,85 tỷ đồng.

Chưa hết, đội sẽ nhận được tiền thưởng giành cho HCV SEA Games theo quy định của ngành thể thao. Số tiền này là 45 triệu đồng/HCV: Ban tổ chức SEA Games trao cho U22 Việt Nam bao nhiêu HCV thì số tiền 45 triệu đồng này sẽ nhân lên tương ứng với số HCV đấy.