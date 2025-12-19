Báo Thái Lan chỉ ra lý do đội nhà thua kém U22 Việt Nam

U22 Thái Lan đã thất bại trước U22 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 33. Ngay sau trận đấu, báo giới Thái Lan đã tiến hành mổ xẻ để tìm ra nguyên nhân dẫn tới cú ngã đau đớn này.

Báo Thái Lan chỉ ra nhiều vấn đề tồn đọng của đội U22 nước nhà sau trận thua trước U22 Việt Nam (Ảnh: Tiến Tuấn).

Theo tờ Siam Sport, vấn đề không nằm ở HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul hay các cầu thủ Thái Lan mà nằm ở hệ thống. Thậm chí, tờ báo này còn nhấn mạnh rằng ngay cả HLV Pep Guardiola dẫn dắt, U22 Thái Lan cũng chưa chắc thắng được U22 Việt Nam.

Tác giả phân tích: “Nhìn từ góc độ tổng thể, thất bại của U22 Thái Lan trước U22 Việt Nam phản ánh một vấn đề đã tồn tại từ lâu trong bóng đá Thái Lan, đó là công tác chuẩn bị của các đội bóng Thái Lan trước các giải đấu lớn.

Trong những năm gần đây, tình trạng này thậm chí còn trở nên nghiêm trọng hơn. Có những giải đấu khu vực mà các đội tuyển của Thái Lan chỉ có từ 5 đến 7 ngày tập trung trước khi bước vào thi đấu.

Sự chồng chéo giữa lịch thi đấu ở giải vô địch quốc gia Thái Lan và lịch tập trung của các đội tuyển quốc gia khiến việc phối hợp giữa Liên đoàn và các CLB không đạt được sự đồng thuận cần thiết, làm ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích cao nhất của đội tuyển Thái Lan.

Nếu quay ngược thời gian về quá trình chuẩn bị cho SEA Games 2013 tại Myanmar, dưới thời HLV Kiatisuk Senamuang, có thể thấy một cách làm hoàn toàn khác.

Là cựu tuyển thủ quốc gia, HLV Kiatisuk hiểu rất rõ những hạn chế cố hữu của bóng đá Thái Lan. Không chỉ là vấn đề tập luyện, mà còn liên quan tới di chuyển, ăn uống, sinh hoạt và nhiều chi tiết nhỏ khác.

Có những thời điểm, các đội tuyển của Thái Lan phải sử dụng các chuyến bay quá cảnh kéo dài để tiết kiệm chi phí, khiến cầu thủ phải chờ đợi tại sân bay hơn 10 tiếng, một điều gần như bào mòn thể lực trước khi thi đấu.

Khi tiếp quản đội tuyển quốc gia và U23, HLV Kiatisuk không chỉ nhận diện vấn đề mà còn hành động ngay lập tức. Ông dành gần một năm để chuẩn bị cho SEA Games, tổ chức các đợt tập trung định kỳ mỗi tháng, làm việc với các CLB để có quỹ thời gian cho đội U23 và xây dựng kế hoạch dài hơi với mục tiêu rõ ràng, đó là Huy chương vàng SEA Games.

U22 Thái Lan đã thua U22 Việt Nam ngay từ khâu chuẩn bị (Ảnh: Anh Khoa).

Thành quả không chỉ dừng lại ở tấm HCV SEA Games. Một thế hệ cầu thủ trẻ như Chanathip Songkrasin, Thitiphan Puangchan, Sarach Yooyen được hình thành và trở thành nòng cốt cho đội tuyển quốc gia.

Từ thành công ở SEA Games, bóng đá Thái Lan tiến tới vị trí thứ 4 ASIAD 2014 và vô địch AFF Cup 2014. Điều đó cho thấy, khi công tác chuẩn bị được thực hiện bài bản, thành công có thể được duy trì và phát triển bền vững.

Những phân tích trên không nhằm so sánh hay đổ trách nhiệm lên HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul, người chỉ mới đảm nhiệm cương vị HLV trưởng trong thời gian ngắn. Vấn đề cốt lõi nằm ở hệ thống vận hành của bóng đá Thái Lan.

Ở kỳ SEA Games 33, các cầu thủ phải liên tục thi đấu cho CLB, tham dự SEA Games, quay trở lại CLB rồi tiếp tục tập trung đội U22 Thái Lan. Gần như không có đủ thời gian cho việc tập luyện, phục hồi thể lực và hoàn thiện chiến thuật. Trong hoàn cảnh như vậy, ngay cả một HLV đẳng cấp thế giới như Pep Guardiola cũng khó có thể tạo ra sự khác biệt. Nói cách khác, U22 Thái Lan đã gặp bất lợi ngay từ khi chưa bước vào giải đấu”.

Tờ Siam Sport thừa nhận U22 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt hơn: “Cần phải thừa nhận rằng U22 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt hơn không phải để bào chữa cho thất bại, mà để chỉ ra sự khác biệt về cách làm. Khi một đội bóng có nền tảng thể lực, sự ổn định và tính tổ chức tốt hơn, lợi thế sẽ dần nghiêng về phía họ.

Thực tế, U22 Thái Lan đã dẫn trước đối thủ 2-0 trong hiệp 1, nhưng càng về cuối trận càng hụt hơi. Nếu không có lợi thế ấy từ sớm, rất có thể đội chủ nhà đã không thể kéo trận đấu tới hiệp phụ.

Bóng đá Thái Lan thất bại trước Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 33 không đơn thuần là một trận thua về tỷ số. Nguyên nhân lớn nhất nằm ở công tác chuẩn bị chưa đạt yêu cầu, khiến các cầu thủ không ở trạng thái thể lực và tâm lý tốt nhất để duy trì lối chơi suốt 120 phút.

Ở góc độ chuyên môn, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul vẫn cần chịu trách nhiệm với tư cách HLV trưởng trong việc xử lý các tình huống trên sân, từ thời điểm đội dẫn 2-0, bị rút ngắn tỷ số cho tới cách tổ chức lối chơi khi trận đấu bước vào hiệp phụ. Đó là trách nhiệm thuộc về “vấn đề kỹ thuật”.

Tuy nhiên, bóng đá là môn thể thao tập thể. Trách nhiệm không chỉ thuộc về HLV hay cầu thủ, mà là của cả hệ thống, bao gồm Liên đoàn, các CLB, ban huấn luyện và các cầu thủ. Không nên tìm “vật tế thần”, cũng không nên đổ lỗi cá nhân.

Huy chương bạc SEA Games không phải là kết cục thảm họa. Nhưng nếu công tác chuẩn bị được cải thiện một cách căn cơ, tấm Huy chương vàng hoàn toàn có thể nằm trong tầm tay. Và đó vẫn là bài học cũ, về sự chuẩn bị, nếu không được giải quyết, sẽ còn tiếp tục lặp lại trong tương lai”.