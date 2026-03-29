Ngôi sao nhập tịch: “Malaysia rất mạnh, đủ sức đánh bại tuyển Việt Nam”

Hôm qua (28/3), đội tuyển Malaysia đã đặt chân tới Ninh Bình để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường vào ngày 31/3.

Nooa Laine khẳng định quyết tâm giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam (Ảnh: FB).

Malaysia không còn hy vọng giành vé tham dự Asian Cup 2027 sau khi bị Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xử thua trong hai trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal. Họ đang có 9 điểm, kém đội tuyển Việt Nam 6 điểm trước lượt đấu cuối cùng.

Dù vậy, toàn đội Malaysia vẫn thể hiện quyết tâm lớn giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ nhập tịch gốc Phần Lan, Nooa Laine, đã thể hiện quyết tâm đó.

Chia sẻ trước báo giới, Nooa Laine cho biết: “Dĩ nhiên, chúng tôi muốn giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Tôi hiểu chuyến làm khách tới sân của đội tuyển Việt Nam rất khó khăn nhưng Malaysia là đội bóng rất mạnh.

Tôi biết trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam không dễ dàng gì nhưng tôi có cảm giác rằng Malaysia sẽ giành chiến thắng. Được khoác áo đội tuyển Malaysia là vinh dự lớn với tôi. Vì vậy, tôi muốn cống hiến hết mình giúp đội bóng chiến thắng.

Nooa Laine góp mặt trong đội hình của Malaysia gặp đội tuyển Việt Nam ở lượt đi (Ảnh: Getty).

Cho dù đây là trận giao hữu hay vòng loại Asian Cup 2027 thì màn đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia luôn là trận đấu lớn. Họ là đối thủ mạnh”.

Trong khi đó, HLV Peter Cklamovski cũng thể hiện quyết tâm lớn. Ông nói: “Trận đấu với đội tuyển Việt Nam quan trọng vì hai lý do. Đầu tiên, đây có thể được coi là trận đấu để lấy lại danh dự. Thứ hai, trận đấu này cũng giống như phục thù”.

Sau khi bị xử thua hai trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal, Malaysia đã tụt 14 bậc, xuống thứ 135 thế giới. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam tăng 5 bậc lên thứ 103 thế giới. Nếu giành chiến thắng trước Malaysia, “Rồng vàng” có thể lọt vào top 100.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra vào lúc 19h ngày 31/3.