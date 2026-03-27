Chuyên gia: “Malaysia không cần nhập tịch vẫn sẽ thắng tuyển Việt Nam”

Tuyển Malaysia bước vào trận đấu với tuyển Việt Nam trên sân Thiên Trường ở vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3 mà không có sự phục vụ của 7 cầu thủ nhập tịch gian lận. Ngoài ra, HLV Peter Cklamovski cũng không triệu tập hai cầu thủ mới nhập tịch là Bergson Da Silva (gốc Brazil) và Giancarlo Gallifuoco (gốc Australia).

HLV Dollah Salleh tin rằng Malaysia có thể thắng tuyển Việt Nam mà không cần cầu thủ nhập tịch (Ảnh: VFF).

Bất chấp điều đó, cựu HLV tuyển Malaysia Dollah Salleh vẫn cho rằng đội nhà đủ sức đánh bại tuyển Việt Nam. Trong quá khứ, chính HLV này từng giúp Malaysia giành chiến thắng trên sân Mỹ Đình trước tuyển Việt Nam với tỷ số 4-2 ở AFF Cup 2014.

Ông Dollah Salleh cho biết: “Chiến thắng trước tuyển Việt Nam trên sân khách không phải là nhiệm vụ bất khả thi với tuyển Malaysia. Ngay cả khi không có 7 cầu thủ nhập tịch, đội hình Malaysia hiện tại vẫn mạnh hơn nhiều so với năm 2014 mà tôi dẫn dắt. Chúng tôi từng thắng trên sân của tuyển Việt Nam và giờ đây có thể làm được điều đó”.

HLV Dollah Salleh cho rằng điều cần thiết nhất với Malaysia là cần phải giữ vững tinh thần. Ông nói thêm: “Tôi không muốn các cầu thủ nghĩ rằng đội bóng đã bị loại nên không cần chiến đấu nữa. Họ cần giữ vững tinh thần và thể hiện quyết tâm chiến thắng bằng mọi giá.

Toàn đội Malaysia cần chứng minh cho người hâm mộ thấy rằng chúng ta có thể chiến đấu và giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam ngay cả khi không có cầu thủ nhập tịch”.

Malaysia sẽ bước vào kỷ nguyên mới mà không có 7 cầu thủ nhập tịch (Ảnh: FAM).

Vị chuyên gia này cho rằng cổ động viên Việt Nam rất thân thiện, chứ không tạo ra bầu không khí thù địch với bóng đá Malaysia. Ông chia sẻ: “Các cổ động viên Việt Nam rất thân thiện. Thậm chí, một số người còn vỗ tay khi chúng tôi ghi bàn (vào năm 2014). Điều quan trọng nhất là tuyển Malaysia cần giữ sự tập trung và quên đi những yếu tố ngoài sân cỏ”.

Cuối cùng, HLV Dollah Salleh cho rằng chiến thắng trước tuyển Việt Nam sẽ giúp Malaysia gỡ gạc danh dự: “Một chiến thắng trên sân của tuyển Việt Nam có thể giúp Malaysia xóa bỏ một phần xấu hổ. Chúng ta cần chứng minh rằng ngay cả khi không có cầu thủ nhập tịch, toàn đội vẫn có thể chơi tốt và giành chiến thắng. Không gì là không thể”.

Trong khi đó, HLV Peter Cklamovski kêu gọi các học trò “biến đau thương thành hành động”. Ông chia sẻ: “Bóng đá đã dạy cho chúng ta nhiều điều. Tôi hiểu được sự thất vọng của các cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ cả nước.

Việc chúng tôi không thể giành vé tham dự Asian Cup 2027 vì những sự việc xảy ra ngoài sân cỏ là điều nằm ngoài tầm kiểm soát của đội bóng. Chúng tôi sẽ tận dụng cảm xúc này để dồn hết năng lượng chiến đấu với tuyển Việt Nam. Chúng ta cần phải đứng dậy và giành chiến thắng trên sân của tuyển Việt Nam”.

Theo lịch, tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Malaysia vào lúc 19h ngày 31/3 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).