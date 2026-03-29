Báo Malaysia đánh giá cao Hoàng Hên, lo đội nhà thua tuyển Việt Nam

"Các ngôi sao nhập tịch của Việt Nam sẽ thử thách bản lĩnh của "Bầy hổ Malaya"", tờ New Straits Times giật tít nhấn mạnh về vai trò của các cầu thủ nhập tịch ở đội tuyển Việt Nam trước lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027 giữa hai đội diễn ra trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) vào ngày 31/3.

Tiền đạo Xuân Son trở lại đội tuyển Việt Nam sau chấn thương và được kỳ vọng sẽ toả sáng trong trận gặp tuyển Malaysia (Ảnh: Mạnh Quân).

Ở trận giao hữu với đội tuyển Bangladesh hôm 26/3, huấn luyện viên (HLV) Kim Sang Sik đã tung 2 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil là Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên vào sân. Dù không trực tiếp ghi bàn thắng, nhưng cả hai cầu thủ nhập tịch đều đóng góp lớn vào lối chơi và giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng cách biệt 3-0.

Khác với Xuân Son, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên ngay trong lần đầu tiên khoác áo tuyển Việt Nam đã gây ấn tượng với khả năng càn lướt, đột phá trên hàng công, thậm chí anh suýt chút nữa lập được siêu phẩm trong hiệp 2 nếu như pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm không đập cột dọc bật ra ngoài một cách đáng tiếc.

Màn trình diễn của Đỗ Hoàng Hên đã nhận được sự quan tâm lớn từ phía báo giới cũng như người hâm mộ Malaysia.

Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên có màn trình diễn tốt trong trận đấu với tuyển Bangladesh (Ảnh: Mạnh Quân).

"Trận đấu tới sẽ rất khó đoán khi tiền đạo ngôi sao Nguyễn Xuân Sơn đang gặp vấn đề về thể lực và cân nặng, trong khi Đỗ Hoàng Hên và Đoàn Văn Hậu được kỳ vọng sẽ đảm nhận những vai trò chiến thuật mới.

Tuy nhiên, Việt Nam sẽ trông chờ vào tiền vệ chạy cánh nhập tịch mới nhất của họ, Đỗ Hoàng Hên, để dẫn dắt hàng công. Tiền vệ được cấp quốc tịch Việt Nam vào tháng 10 năm 2025, được kỳ vọng sẽ mang đến sự sáng tạo và tầm nhìn cho tuyến giữa", tờ New Straits Times nhấn mạnh về tầm ảnh hưởng của Đỗ Hoàng Hên.

Tờ báo của Malaysia cũng thừa nhận lần tái đấu này của "Bầy hổ Malaya" gặp bất lợi khi tuyển Việt Nam có thêm sự tăng cường của chân sút nhập tịch Đỗ Hoàng Hên, ngược lại đoàn quân của HLV Peter Cklamovski đã mất đi sự phục vụ của 7 cầu thủ nhập tịch là Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca và Facundo Garces sau án phạt của FIFA.

Hoàng Hên khiến nhiều CĐV Malaysia cảm thấy lo ngại cho đội nhà (Ảnh: Mạnh Quân).

"Thực sự hàng công Việt Nam đã rất đáng gờm với Xuân Son, nay lại còn có thêm Hoàng Hên như hổ mọc thêm cánh. Hàng phòng ngự của Malaysia sẽ rất vất vả để ngăn chặn bộ đôi cầu thủ nhập tịch này", một CĐV Malaysia bày tỏ.

"Hoàng Hên có lối chơi vừa kỹ thuật vừa tốc độ, giúp tuyến giữa Việt Nam mạnh hơn trước rất nhiều. Trận đấu với tuyển Việt Nam sẽ rất khó cho Malaysia khi họ vừa có tâm lý tốt vừa có nhiều cầu thủ giỏi trong đội hình", thêm một CĐV Malaysia tuyên bố.

Đáng chú ý, trước trận đấu với tuyển Malaysia, HLV Kim Sang Sik cũng khen ngợi màn trình diễn của Đỗ Hoàng Hên. "Việc chiêu mộ thêm cầu thủ mới mang đến cho chúng tôi những cách tiếp cận trận đấu khác nhau. Sự sáng tạo của Hoàng Hên có thể củng cố hàng công của chúng tôi ở những thời điểm mà chúng tôi cần sự khó lường", chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định.