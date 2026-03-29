Malaysia có mặt tại Ninh Bình, chờ so tài cùng đội tuyển Việt Nam

Chuyến bay đưa đội tuyển Malaysia hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) vào khoảng 20h30 cùng ngày. Thành phần sang Việt Nam gồm 51 thành viên, trong đó có 28 cầu thủ được HLV trưởng Peter Cklamovski đăng ký thi đấu và 23 thành viên Ban huấn luyện.

HLV trưởng Peter Cklamovski của đội tuyển Malaysia (Ảnh: VFF).

Danh sách của đội tuyển Malaysia tiếp tục gây chú ý với sự góp mặt của nhiều cầu thủ nhập tịch. Cụ thể, có tới 13/28 cầu thủ trong đội hình là các cầu thủ mang dòng máu đa quốc gia, với những cái tên đáng chú ý như Dominic Tan, Daniel Ting, Quentin Cheng, Endrick, Ryan Lambert, Nooa Laine, Ezequiel Aguero hay Paulo Josue.

Bên cạnh đó, đội hình Malaysia cũng có sự hiện diện của một số cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, trong đó nổi bật là trung vệ Dion Cools (CLB Cerezo Osaka, Nhật Bản), Daniel Ting (CLB Ratchaburi, Thái Lan) và tiền vệ Endrick - cầu thủ đang thi đấu tại V-League trong màu áo CLB Công an TPHCM.

So với lần chạm trán gần nhất giữa hai đội vào tháng 6/2025, lực lượng của Malaysia có sự điều chỉnh đáng kể khi không còn sự góp mặt của 7 cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện thi đấu.

Dù vậy, đội bóng này vẫn duy trì bộ khung với nhiều gương mặt quen thuộc, đồng thời bổ sung thêm một số nhân tố mới như Muhammad Feroz Baharudin và Muhammad Syahmi Safari.

Đội tuyển Malaysia quyết tâm giành chiến thắng trên sân Thiên Trường (Ảnh: VFF).

Đáng chú ý, hai cái tên từng nhận được nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ Malaysia là tiền đạo Bergson da Silva và hậu vệ Giancarlo Gallifuoco không có mặt trong danh sách sang Việt Nam.

Trong đó, Bergson da Silva - chân sút kỳ cựu đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Malaysia - được biết đến với thành tích ghi bàn ấn tượng trong màu áo Johor DT.

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, đội tuyển Malaysia di chuyển về khách sạn nghỉ ngơi. Theo kế hoạch, đội tuyển Malaysia sẽ có hai buổi tập tại Việt Nam để hoàn thiện khâu chuẩn bị trước khi bước vào trận đấu với đội tuyển Việt Nam trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) vào 19h ngày 31/3 tới.