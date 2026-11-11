Tối nay (11/11), đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận ra quân ở giải giao hữu quốc tế gặp đối thủ Đài Loan (Trung Quốc) trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Đây được xem là bài kiểm tra tốt với đoàn quân HLV Kim Sang Sik trong bối cảnh đội bóng đang thử nghiệm đội hình.

Đội tuyển Việt Nam thử nghiệm đội hình ở giải giao hữu tại sân Thiên Trường (Ảnh: Tuấn Bảo).

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên kênh FPT Play. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp và đưa tin nhanh nhất về trận đấu.

Trong đợt tập trung này, đội tuyển Việt Nam thiếu vắng nhiều trụ cột như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Jason Pendant Quang Vinh, Đoàn Văn Hậu, Hai Long, Xuân Son, Hoàng Hên…

Ở chiều ngược lại, một số cầu thủ được trao cơ hội thể hiện gồm Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Quang Vinh, Phạm Minh Phúc và Phạm Lý Đức.

Ngoài ra, HLV Kim Sang Sik cũng triệu tập hai cầu thủ nhập tịch là Olaha Mạnh Đức và Lương Chí Khải. Trong khi đó, trung vệ Thành Chung lần đầu trong sự nghiệp được trao tấm băng thủ quân đội tuyển Việt Nam.

Phát biểu trước báo giới, HLV Kim Sang Sik cho biết ông gặp không ít khó khăn trong quá trình lựa chọn nhân sự do nhiều cầu thủ chấn thương hoặc có dấu hiệu quá tải sau khi thi đấu tại V-League.

Tuyển Đài Loan (Trung Quốc) xếp thứ 176 thế giới (Ảnh: AFC).

Ông cho biết: “Quá trình lựa chọn nhân sự cho đợt tập trung lần này gặp không ít khó khăn khi nhiều cầu thủ dính chấn thương hoặc có dấu hiệu quá tải sau khi thi đấu tại V-League. Đình Bắc là cầu thủ trẻ đã phải thi đấu với mật độ dày trong thời gian qua.

Tuy nhiên, cậu ấy có nền tảng thể lực tốt và tinh thần chiến đấu cao. Tôi tin Đình Bắc vẫn có thể thi đấu tốt cho đội tuyển Việt Nam ở đợt hội quân này”.

Bên cạnh Đình Bắc, hai cầu thủ thu hút sự chú ý trong danh sách triệu tập lần này là Olaha Mạnh Đức và Lương Chí Khải. HLV Kim Sang Sik đánh giá cao phong độ của bộ đôi này tại CLB và kỳ vọng họ có thể hòa nhập tốt với những cầu thủ giàu kinh nghiệm.

"Tôi đã gửi lời chúc mừng đến hai cầu thủ. Cả hai đều đang có phong độ tốt tại CLB. Khi lên đội tuyển, chúng tôi sẽ nỗ lực kết hợp những nhân tố mới với các cầu thủ giàu kinh nghiệm, qua đó xây dựng đội hình có sự gắn kết và lối chơi hiệu quả nhất cho tuyển Việt Nam", HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

Ở bên kia chiến tuyến, Đài Loan xếp thứ 176 trên bảng xếp hạng FIFA, kém đội tuyển Việt Nam 77 bậc. Trong đợt tập trung này, họ thiếu hậu vệ Wang Ruei và tiền vệ Emilio Estevez, nhưng vẫn có những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Chen Po Liang, Wu Chun Ching, Chen Hao Wei.

Trong lịch sử, hai đội gặp nhau 3 lần. Trong đó, đội tuyển Việt Nam thắng 2, hòa 1 trước Đài Loan.

Đội hình dự kiến đội tuyển Việt Nam vs Đài Loan

Tuyển Việt Nam: Trung Kiên, Chí Khải, Thành Chung, Tuấn Tài, Ngọc Sơn, Quốc Cường, Minh Khoa, Văn Khang, Olaha Mạnh Đức, Việt Cường, Đình Bắc.

Tuyển Đài Loan: Jacobs Odo, Hsu Jason, Huang Chun-Lin, Tu Shao-Chieh, Lai Wei, Wang Yi-You, Tsai Meng-Cheng, Chang Tai-Yuan, Lai Yi-Chiao, Chen Hao-Wei, Chen Chin-Yang.