HLV Mai Đức Chung hé lộ cách đánh bại dàn cầu thủ nhập tịch của Indonesia

Trận bán kết nội dung bóng đá nữ SEA Games 33 giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Indonesia sẽ diễn ra lúc 16h chiều mai, trên sân IPE Chonburi (Thái Lan).

Trước trận bán kết, HLV Mai Đức Chung nói: “Tôi biết đội tuyển bóng đá nữ Indonesia có 4 cầu thủ nhập tịch. Họ giỏi chơi bóng dài và bóng bổng. Cầu thủ của họ có khả năng đánh đầu tốt”.

HLV Mai Đức Chung tuyên bố sẽ đánh bại đội tuyển nữ Indonesia (Ảnh: Mạnh Quân).

“Tuy nhiên, tôi đã nghiên cứu đối thủ và có phương án đối phó với dàn cầu thủ cao to của đối phương. Chúng tôi sẽ áp sát, không cho đối thủ khoảng trống để hoạt động”, HLV Mai Đức Chung nói thêm.

So với đội tuyển nữ Indonesia, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được đánh giá cao hơn. Các cô gái của chúng ta có khả năng kiểm soát bóng và phối hợp tốt hơn. HLV Mai Đức Chung hé lộ việc chúng ta sẽ phát huy điểm mạnh này của mình.

Ông Chung chia sẻ: “Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ không chơi bóng bổng và không đua sức với Indonesia. Chúng tôi sẽ phối hợp trên mặt sân. Các cầu thủ của tôi sẽ phát huy hết những phẩm chất tốt nhất của họ”.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng vượt qua Indonesia (Ảnh: Tuấn Bảo).

“Indonesia có nhiều tiến bộ, bằng chứng là trước đây họ chưa từng lọt vào bán kết SEA Games, giờ họ đã làm được. Tôi luôn đánh giá cao đối thủ, luôn dành sự tôn trọng cho họ.

Tuy nhiên, tôi hứa với người hâm mộ rằng dù Indonesia có nhiều cầu thủ có tố chất tốt giống cầu thủ Philippines, dù đối phương có nhiều cầu thủ nhập tịch, nhưng tôi tin rằng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất để giành quyền lọt vào trận chung kết”, HLV Mai Đức Chung khẳng định.

Ngay sau trận bán kết một giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Indonesia, sẽ là trận bán kết hai giữa chủ nhà Thái Lan và Philippines, vào lúc 18h30 chiều mai, trên sân Chonburi.

Hai đội thắng ở bán kết sẽ gặp nhau trong trận tranh huy chương vàng vào ngày 17/12, còn hai đội thua ở bán kết sẽ gặp nhau trong trận tranh huy chương đồng.