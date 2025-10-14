Malaysia 0-1 Lào (hiệp 1): Cú sốc nổ ra

Ngôi sao nhập tịch danh giá của Malaysia bất ngờ bị đối xử phũ phàng

Trong số 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị FIFA trừng phạt ở vụ Liên đoàn bóng đá nước này (FAM) làm giả hồ sơ, Facundo Garces là cầu thủ danh giá nhất. Cầu thủ người Argentina đang là trụ cột của CLB Alaves thi đấu ở giải La Liga (Tây Ban Nha).

Ngay sau khi FIFA công bố án phạt cấm Facundo Garces tham gia hoạt động bóng đá trong 12 tháng, CLB Alaves đã tạm thời đình chỉ cầu thủ này thi đấu. Đây là quyết định khó khăn bởi Facundo Garces là “tấm lá chắn” ở hàng thủ Alaves.

Thế nhưng, mọi việc chưa dừng lại ở đó, CLB Alaves nhận thấy khả năng Facundo Garces kháng cáo thành công rất thấp. Do đó, họ đã gạch tên trung vệ 26 tuổi ra khỏi danh sách của Alaves trên trang chủ CLB.

Nhiều quan điểm cho rằng CLB Alaves đã đối xử phũ phàng với trụ cột. Một số người lo lắng Alaves sẽ vin vào cớ Facundo Garces bị cấm thi đấu để chấm dứt hợp đồng sớm với trung vệ gốc Argentina vì lo ngại ảnh hưởng tới hoạt động của CLB (như việc trả lương, ảnh hưởng tới hình ảnh của CLB).

Hợp đồng hiện tại của Facundo Garces với Alaves vẫn còn thời hạn tới năm 2028. Nếu chấp nhận giữ chân Garces sau án treo giò của FIFA, CLB Tây Ban Nha vẫn có thể sử dụng trung vệ này thêm hai năm.

Nhiều người so sánh Facundo Garces với một cầu thủ nhập tịch khác của Malaysia là Imanol Machuca. Dù cũng bị đình chỉ thi đấu trong 12 tháng nhưng anh vẫn được CLB Velez Sarsfield (Argentina) giữ tên trong danh sách.

FAM vẫn nỗ lực kháng cáo lên Ủy ban kháng cáo của FIFA và cấp cao hơn là Tòa án thể thao (CAS). Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ dựa vào phán quyết của FIFA và CAS để đưa ra quyết định cuối cùng. Có khả năng Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 trong hai trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal hoặc họ có thể bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027.