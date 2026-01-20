U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc ở bán kết giải châu Á

U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc

Ngay từ những phút đầu, U23 Trung Quốc đã sớm kiểm soát thế trận bằng lối chơi giàu thể lực, nhưng không thực sự ấn tượng trong tấn công. Trong khi đó, U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng tấn công và cũng không tạo được nhiều cơ hội thực sự có thể trở thành bàn thắng.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 33 khi Hiểu Minh dính chấn thương và phải rời sân khiến HLV Kim Sang Sik lần đầu phải thay đổi trung vệ tại giải U23 châu Á. Sự xáo trộn nhân sự ở hàng thủ, đặc biệt mất đi một cầu thủ giỏi bóng bổng, khiến lối chơi của U23 Việt Nam trở nên chệch choạc. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik trải qua quãng thời gian còn lại của hiệp một đầy khó khăn khi bị đối thủ dồn ép.

Chấn thương của Hiểu Minh khiến hàng thủ của U23 Việt Nam bị xáo trộn.

Sau giờ nghỉ, HLV Kim Sang Sik quyết định đưa Đình Bắc vào sân để gia tăng khả năng tấn công. Tuy nhiên, những sơ hở trong phòng thủ của U23 Việt Nam đã nhanh chóng bị đối thủ khai thác. Các bàn thắng ở phút 48 và 52 đã đưa U23 Trung Quốc tạo được khoảng cách an toàn.

Thi đấu đầy khó khăn sau khi bị dẫn hai bàn HLV Kim Sang Sik quyết định bung sức tấn công khi sử dụng 4 tiền đạo trên sân. Dẫu vậy, lối chơi tấn công của U23 Việt Nam không mạch lạc. Phút 75, Lý Đức phản ứng cầu thủ U23 Trung Quốc dẫn tới bị truất quyền thi đấu do đánh nguội. Trong thế thiếu người khung thành U23 Việt Nam liên tục đối mặt với nguy hiểm và bàn thua thứ ba đã xuất hiện ở phút bù giờ. Chung cuộc U23 Trung Quốc thắng 3-0 và giành vé vào chung kết.

U23 Trung Quốc giành chiến thắng và lần đầu vào chung kết U23 châu Á.

U23 Việt Nam sẽ thi đấu tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc vào tối 23/1. U23 Trung Quốc sẽ tranh cúp vô địch với U23 Nhật Bản vào tối 24/1.