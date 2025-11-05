LĐBĐ Malaysia kiện lên CAS: Lịch sử đen tối lặp lại, “đốt tiền” vô ích?

Tối 3/11, FIFA đã bác kháng cáo của FAM ở vụ làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch là Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces và Gabriel Palmero.

Theo báo giới và chuyên gia Malaysia nhận định khả năng FAM kháng cáo thành công lên CAS là rất thấp (Ảnh: FAM).

Ngay sau đó, cơ quan quản lý bóng đá Malaysia khẳng định sẽ tiếp tục kháng cáo lên CAS. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia bóng đá nước này cho rằng đó là động thái ngoan cố và vô ích của FAM. Bởi lẽ, FIFA đã nắm trong tay bằng chứng gian lận “không thể chối cãi” của FAM.

Tờ New Straits Times cũng bi quan vào khả năng thành công của FAM. Tờ báo này đã nêu ra những trường hợp vận động viên (VĐV) và quan chức thể thao Malaysia từng vướng án kỷ luật trong quá khứ. Trong đó, tất cả đều kháng cáo thất bại lên CAS.

Đầu tiên là trường hợp của ba xạ thủ Joseline Cheah, Bibiana Ng và Siti Nur Masitah Mohd Badrin. Họ đều bị phát hiện dương tính với chất cấm propranolol trong giải đấu tháng 3/2007.

Hội đồng kỷ luật của Liên đoàn bắn súng Malaysia (NSAM) kết luận các VĐV này đã “vô tình” sử dụng chất cấm và chỉ áp dụng án phạt 6 tháng, sau đó tăng lên 1 năm sau khi bị Cơ quan chống doping thế giới (WADA) và Liên đoàn Bắn súng Thế giới phản đối.

Không đồng ý với án phạt của NSAM, WADA đã kháng cáo lên CAS, yêu cầu tăng án phạt cho ba VĐV lên 2 năm. CAS cho rằng các VĐV có trách nhiệm tuyệt đối trong việc kiểm soát những gì họ đưa vào cơ thể, từ đó chấp thuận yêu cầu của WADA và áp dụng án phạt 2 năm.

Ở vụ thứ hai, Tai Cheau Xuen, VĐV từng giành Huy chương vàng (HCV) Wushu tại ASIAD 2014 bị phát hiện dương tính với chất cấm sibutramine. Phía Cheau Xuen lập luận rằng mẫu thử nước tiểu của cô bị chậm trễ 16 giờ trước khi được chuyển tới phòng thí nghiệm được công nhận, làm dấy lên nghi ngờ về tính toàn vẹn của mẫu thử.

Tuy nhiên, CAS cho rằng không có quy định cụ thể về thời gian vận chuyển mẫu, đồng thời không có bằng chứng cho thấy mẫu bị can thiệp. Vì vậy, CAS giữ nguyên quyết định của Hội đồng Olympic châu Á (OCA), tước HCV của Cheau Xuen và bác bỏ kháng cáo.

Bóng đá Malaysia có nguy cơ sụp đổ nếu liên tiếp nhận án phạt từ FIFA và AFC (Ảnh: VFF).

Tới năm 2018, ông Karim Ibrahim, khi đó là Chủ tịch Liên đoàn điền kinh Malaysia, đã kháng cáo lên CAS sau khi bị Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) loại khỏi Hội đồng điều hành năm 2018. Ủy ban thẩm định của IAAF kết luận ông không đủ điều kiện theo quy định xét duyệt nhân sự do vướng nhiều cáo buộc trong quá khứ. Sau khi xem xét, CAS giữ nguyên quyết định của IAAF và bác đơn kháng cáo của ông Karim.

Còn trong môn bóng đá, từ năm 1990 tới nay, FIFA từng xử lý hàng trăm trường hợp nhập tịch gian lận. Trong đó, chỉ có duy nhất Ecuador kháng cáo thành công lên CAS. Cầu thủ Byron Castillo bị cáo buộc dùng giấy khai sinh giả ở vòng loại World Cup 2022.

Byron Castillo được cho là sinh ra ở Colombia nhưng làm giấy khai sinh giả để thi đấu cho đội tuyển Ecuador. Tuy nhiên, CAS xác định không có căn cứ rõ ràng để khẳng định Castillo không phải công dân Ecuador hợp pháp và anh cũng chưa từng chuyển quốc tịch. Cầu thủ này đại diện cho Ecuador từ cấp độ U17 tới đội tuyển quốc gia.

LĐBĐ Ecuador chỉ bị phạt vì lỗi sử dụng giấy tờ chứa thông tin sai. Đội tuyển quốc gia nước này sau đó bị phạt trừ 3 điểm ở vòng loại World Cup 2026.

Mới nhất, tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi, hai đội tuyển Guinea Xích Đạo và Nam Phi đều bị xử thua 0-3 vì sử dụng cầu thủ không hợp lệ. Các đội bóng này đều chấp nhận kết quả và không kháng cáo lên CAS.

Theo luật sư Zhafri Aminurashid, chi phí kháng cáo lên CAS rất đắt đỏ. Cụ thể, FAM sẽ phải tốn 1 triệu ringgit (khoảng 6,2 tỷ đồng) cho quá trình đưa vụ việc lên CAS. Chi phí này ước tính gồm phí kháng cáo, phí luật sư, phí chuyên gia và chi phí đặt cọc kháng cáo.

Luật sư nêu rõ: “Chi phí kháng cáo lên CAS vào khoảng 5.314 ringgit. Chi phí này sẽ không được hoàn lại. Tiếp theo là phí luật sư từ 100.000 đến 200.000 RM, cùng phí chuyên gia có thể lên đến 10.000 - 50.000 ringgit cho mỗi chuyên gia.

Đó còn chưa kể chi phí đặt cọc kháng cáo từ 10.000 franc Thụy Sĩ (53.143 ringgit) đến 50.000 franc Thụy Sĩ (265.717 ringgit). Chi phí này sẽ do cả hai bên chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, thông thường FIFA không thanh toán và FAM phải tạm ứng trước toàn bộ số tiền. Nếu FAM không thanh toán, đơn kháng cáo sẽ bị bác bỏ”.