Báo Malaysia phản ứng mạnh đội nhà thảm bại 0-11 trước khi gặp U17 Việt Nam

Trong trận đấu vào thứ Ba tuần trước, U17 Malaysia đã hứng chịu thất bại 0-11 trước U17 Croatia. Điều đáng nói, đây chỉ là đội U17 “hạng hai” của Croatia. Bởi lẽ, đội chính của đất nước này đang tham dự giải U17 World Cup 2025 diễn ra ở Qatar.

U17 Malaysia thất bại 0-11 trước U17 Croatia (Ảnh: FAM).

Thất bại ấy đến ngay trước khi U17 Malaysia bước vào trận đấu vòng loại giải U17 châu Á khi đối đầu với các đối thủ U17 Việt Nam, U17 Singapore, U17 Hong Kong (Trung Quốc) và U17 Quần đảo Bắc Mariana.

Báo giới Malaysia đã chỉ trích gay gắt đội U17 Malaysia sau thất bại khó tin này. Tờ Hmetro bình luận: “Thất bại nặng nề của U17 Malaysia trước U17 Croatia là kết quả bất ngờ. Đáng chú ý, đây chỉ là những cầu thủ hạng hai của U17 Croatia.

Điều gì xảy ra với hệ thống phát triển bóng đá của Malaysia? Làm sao đội U17 Malaysia lại thảm bại với tỷ số 0-11? Liệu chăng đây chỉ là tập hợp những cầu thủ kém chất lượng của Malaysia?

Có quá nhiều câu hỏi đặt ra khi đã có một chương trình phát triển cấp quốc gia mang tên Chương trình phát triển bóng đá quốc gia (NFDP). Thực tế, có hàng triệu ringgit được rót vào các hệ thống đào tạo bóng đá trẻ của Malaysia ở Gambang, Pahang. Điều đó cho thấy Malaysia nghiêm túc thế nào trong việc phát triển bóng đá trẻ.

U17 Malaysia gặp nhiều thách thức trước trận gặp U17 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Các học viện bóng đá còn mọc lên như nấm sau mưa ở các địa phương khác. Nhưng thất bại 0-11 của đội U17 đã giáng đòn đau vào lòng tự hào của chúng ta. Những người quản lý bóng đá Malaysia cần phải nhìn nhận nghiêm túc vào thất bại này, khi vòng loại giải U17 châu Á đang tới gần”.

Bình luận trên tờ New Straits Times, bình luận viên Datuk Richard Scully kêu gọi HLV U17 Malaysia, Javier Jorda Ribera, cần phải giải trình thất bại này. Ông nói: “Thật khó tin khi U17 Malaysia lại để thua 0-11. Chúng ta cần biết chuyện gì đã xảy ra và HLV Ribera đã làm gì. Ông ấy cần phải đưa ra lời giải thích thỏa đáng, bởi người hâm mộ đang rất phẫn nộ sau thất bại nặng nề như vậy.

Tôi cho rằng sự tức giận của công chúng là hoàn toàn có cơ sở vì kết quả này không thể chấp nhận được. Các đội trẻ của Malaysia chưa từng thua đậm đến vậy. Tôi nghe nói HLV Ribera đã thử nghiệm đội hình hai trong đợt tập huấn, nhưng dù thế nào đi nữa thì thua 0-11 vẫn là điều không thể chấp nhận.

Giờ đây, chúng ta chỉ có thể chờ lời giải thích từ Ribera và hy vọng ông ấy sẽ giúp đội sẵn sàng cho vòng loại U17 châu Á. Thời gian không còn nhiều, nên tôi hy vọng ông ấy có kế hoạch phù hợp”.

Trong khi đó, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), Datuk Dollah Salleh, khẳng định đang chờ đợi báo cáo từ HLV Javier Jorda Ribera. Ông cho biết: “Tôi vừa nói chuyện với đội ngũ huấn luyện của U17 Malaysia. Tôi đang chờ báo cáo đầy đủ từ họ sau trận thua đậm 0-11 vừa qua. Chúng tôi sẽ bình luận sau khi biết rõ nguyên nhân”.

Vòng loại giải U17 châu Á diễn ra từ ngày 22/11 đến ngày 30/11. Trong đó, trận đấu quyết định giữa U17 Malaysia gặp U17 Việt Nam diễn ra vào ngày 30/11. Các trận đấu diễn ra tại sân của Trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam