Báo chí thế giới dự đoán kết quả trận đấu tuyển Việt Nam đối đầu Malaysia

Tối nay (31/3), đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Mặc dù trận đấu này chỉ có ý nghĩa thủ tục nhưng hai đội vẫn quyết tâm cao giành chiến thắng.

Trước thềm trận đấu này, đội tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá cao trước Malaysia. Tờ Sportskeeda (Ấn Độ) bình luận: “Đội chủ nhà Việt Nam đang nắm trong tay lợi thế rất lớn trước Malaysia. Đội khách không biết tới mùi chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam kể từ năm 2014.

Trước trận đấu này, đoàn quân HLV Kim Sang Sik đang sở hữu thành tích toàn thắng trong cả 5 trận đấu. Họ đang có 15 điểm, nhiều hơn 6 điểm so với Malaysia. Do đó, đội bóng này nghiễm nhiên đã giành vé tham dự Asian Cup.

Đội tuyển Việt Nam chiếm ưu thế về đối đầu khi giành chiến thắng tới 12/14 trận đấu gặp Malaysia trong quá khứ. Ngoài ra, “Những chiến binh sao vàng” cũng thắng 5 trận sân nhà gần đây gặp đối thủ này”.

Bình luận về cục diện trận đấu, tờ báo của Ấn Độ viết: “Đội tuyển Việt Nam đang có phong độ rất cao và được kỳ vọng sẽ kết thúc vòng loại với thành tích toàn thắng. Malaysia sẽ bước vào trận đấu này trong tâm thế không còn gì để mất.

Đội tuyển Việt Nam được đánh giá mạnh hơn dựa trên phong độ hiện tại và họ còn có lợi thế sân nhà”.

Tờ Sportskeeda dự đoán đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước Malaysia.

Trong khi đó, tờ Pikiran-rakyat (Indonesia) cho rằng đội tuyển Việt Nam đang nắm trong tay nhiều lợi thế. Họ đang có phong độ ấn tượng và có tinh thần tốt hơn so với Malaysia ở thời điểm này. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik vừa được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xử thắng trước Malaysia và giành vé tham dự Asian Cup 2027.

Họ dự đoán đội tuyển Việt Nam sẽ kiểm soát bóng và gây sức ép với Malaysia ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong khi đó, Malaysia sẽ chơi thận trọng và dựa vào những pha phản công nhanh.

Dự đoán về trận đấu, tờ báo của Indonesia đánh giá đội tuyển Việt Nam có cơ hội lớn giành chiến thắng khi có lợi thế sân nhà.

Tờ Pikiran-rakyat dự đoán đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia với tỷ số 3-1.

Đội hình dự kiến Việt Nam - Malaysia

Đội tuyển Việt Nam: Văn Lâm, Ngọc Bảo, Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Văn Hậu, Hoàng Đức, Quang Hải, Hoàng Hên, Hai Long, Tuấn Hải, Xuân Son.

Đội tuyển Malaysia: Syihan Hazmi, Mathew Davies, Haiqal, Shamsul, Cools, Laine, Faiz, Corbin Ong, Josue, Rasid, Aguero.