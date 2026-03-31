Báo Malaysia đánh giá cao đẳng cấp 3 ngôi sao đội tuyển Việt Nam

Theo tờ báo của Malaysia, đội tuyển Việt Nam đang trở nên mạnh mẽ hơn với sự trở lại của các cầu thủ chất lượng, do đó Malaysia cần tập trung vào những điều nằm trong tầm kiểm soát của mình và thực hiện tốt kế hoạch để đạt được kết quả tích cực trong trận đấu.

Hoàng Hên ăn mừng cùng đồng đội (Ảnh: Mạnh Quân).

“Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Đoàn Văn Hậu là những cầu thủ rất giỏi, họ là nhân tố giúp đội tuyển Việt Nam trở nên khó đoán hơn”, Tờ Makan Bola viết.

Bài báo này cũng nhận định, điểm khác biệt lớn nhất trong lần tái đấu này chính là sự thay đổi mang tính đột phá trên hàng công của đội tuyển Việt Nam. HLV Kim Sang Sik dự kiến sẽ áp dụng một chiến thuật tấn công đa dạng hơn với sự xuất hiện của bộ đôi nhập tịch tiền đạo Nguyễn Xuân Son và tiền vệ trung tâm Đỗ Hoàng Hên.

Đáng chú ý nhất là sự trở lại của Nguyễn Xuân Son. Chân sút 29 tuổi này từng lỡ hẹn với trận lượt đi tại Bukit Jalil do chấn thương, nhưng hiện tại anh đang sở hữu phong độ cực kỳ ấn tượng với 9 pha lập công trên mọi đấu trường.

Sự nhạy bén của Xuân Son kết hợp cùng khả năng điều tiết của Đỗ Hoàng Hên hứa hẹn sẽ tạo ra một hàng công đầy biến ảo, sẵn sàng xuyên phá bất kỳ hệ thống phòng ngự nào.

Ngược lại, về phía đội tuyển Malaysia, đoàn quân HLV Peter Cklamovski hành quân tới sân Thiên Trường với nhiệm vụ vô cùng nặng nề. Họ cần phải chấm dứt chuỗi 14 năm chỉ biết hòa và thua mỗi khi làm khách trên đất Việt Nam. Tuy nhiên, mục tiêu này đang trở nên xa vời khi đội bóng này đang phải chịu tổn thất nghiêm trọng về lực lượng.

Việc thiếu vắng những ngôi sao tấn công chủ chốt như Arif Aiman Hanapi và Romel Morales do chấn thương khiến sức mạnh của Malaysia bị suy giảm đáng kể. Trong bối cảnh đội chủ nhà đang hừng hực khí thế sau chiến thắng 3-0 trước Bangladesh cách đây ít ngày, đây thực sự là một thử thách cực đại cho bản lĩnh của đoàn quân HLV Cklamovski.

Báo Malaysia nhắc đội nhà cảnh giác với sự trở lại của Xuân Son (Ảnh: Mạnh Quân).

Dù kết quả trận đấu không còn ảnh hưởng đến ngôi đầu bảng của đội tuyển Việt Nam, nhưng người hâm mộ tại Sân Thiên Trường chắc chắn đang chờ đợi một màn trình diễn bùng nổ để khép lại chiến dịch vòng loại một cách hoàn hảo nhất.

Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng đã đạt độ chín và sự bổ sung chất lượng từ các cầu thủ nhập tịch, đội tuyển Việt Nam đang hội tụ mọi yếu tố để một lần nữa gieo sầu cho Malaysia.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 31/3 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).