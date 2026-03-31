Nhận định tuyển Việt Nam - Malaysia (19h hôm nay): Trả cả vốn lẫn lãi

Sau chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam trên sân Bukit Jalil ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 6 năm ngoái, Malaysia đã nghĩ về những kịch bản tươi sáng, giống như sự vươn mình của bóng đá Indonesia.

Đội tuyển Việt Nam đặt quyết tâm lớn giành chiến thắng trước Malaysia (Ảnh: FAM).

Thế nhưng, chỉ 3 tháng sau trận đấu đầy mộng mơ ấy, họ đã nhận “cú tát” đầy phũ phàng. FIFA xác định Malaysia đã làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch. Những bằng chứng không thể chối cãi được công bố sau đó. Tới đầu tháng 3, AFC tiếp tục giáng thêm đòn đau khi xử thua Malaysia trong hai trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup.

Kết quả ấy đã giúp đội tuyển Việt Nam đòi lại công bằng. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik nghiễm nhiên giành tấm vé tham dự Asian Cup 2027 mà không cần bước vào trận đấu ở lượt trận cuối với Malaysia. Hiện tại, chúng ta có 15 điểm, hơn Malaysia 6 điểm trước lượt trận đấu cuối cùng.

Thế nhưng, đội tuyển Việt Nam muốn “đòi lại công bằng” trên sân bóng. Một chiến thắng trước Malaysia là điều thầy trò HLV Kim Sang Sik muốn hướng tới. Thông điệp ấy đã được chính ông thầy người Hàn Quốc đưa ra trong buổi họp báo sau trận đấu.

Trong đợt tập trung này, HLV người Hàn Quốc đã đón chào hàng loạt trụ cột quay trở lại như Đình Trọng, Văn Hậu, Việt Anh. Bên cạnh đó, ông cũng trình làng cặp tấn công nhập tịch mơ ước là Xuân Son và Hoàng Hên.

Trong trận đấu với Bangladesh, Hoàng Hên thi đấu tương đối tốt. Nếu vận may không ngoảnh mặt, anh đã có thể ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam. Xuân Son chưa đáp ứng được kỳ vọng nhưng đang nuôi dưỡng quyết tâm rất lớn chọc thủng lưới Malaysia.

Malaysia bị nghi ngờ khi không còn 7 cầu thủ nhập tịch (Ảnh: FAM).

Đội tuyển Việt Nam đang có diện mạo khá mới mẻ và đáng kỳ vọng. Sức mạnh của đội bóng là sự kết hợp của những cầu thủ bản địa chất lượng và một vài gương mặt nhập tịch (đúng xu thế phát triển của bóng đá).

Trong khi đó, Malaysia hành quân tới sân Thiên Trường với nhiệm vụ chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Họ đã chịu tổn thương sau những đòn trừng phạt của FIFA và AFC. Bóng đá Malaysia sẽ bắt đầu xây dựng lại từ đầu sau đống đổ nát.

Ở đợt tập trung này, HLV Peter Cklamovski triệu tập tới 13 cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, ông vẫn có sự thận trọng nhất định khi là Bergson (gốc Brazil) và Gallifuoco (Australia) vì chưa hoàn tất giấy tờ.

Mọi ánh mắt đều hướng về trận đấu này để xem Malaysia có đủ sức gượng dậy hay đến lúc họ “lộ mặt thật” khi không còn 7 cầu thủ nhập tịch. Đội tuyển Việt Nam đương nhiên muốn trả cả gốc lẫn lãi trước đối thủ này. Trong những năm qua, “Những chiến binh sao vàng” thường áp đảo so với Malaysia khi thắng 12/14 trận gặp nhau gần nhất.

Thông tin lực lượng Việt Nam vs Malaysia

Đội tuyển Việt Nam có lực lượng mạnh nhất trong trận đấu này.

Malaysia không có sự phục vụ của 7 cầu thủ nhập tịch gian lận. Ngoài ra, HLV Peter Cklamovski còn không thể triệu tập cầu thủ bản địa tốt nhất là Arif Aiman vì chấn thương.

Đội hình dự kiến Việt Nam - Malaysia

Đội tuyển Việt Nam: Văn Lâm, Ngọc Bảo, Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Văn Hậu, Hoàng Đức, Quang Hải, Hoàng Hên, Hai Long, Tuấn Hải, Xuân Son.

Đội tuyển Malaysia: Syihan Hazmi, Mathew Davies, Haiqal, Shamsul, Cools, Laine, Faiz, Corbin Ong, Josue, Rasid, Aguero.

Dự đoán tỷ số Việt Nam 2-0 Malaysia